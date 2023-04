Zdroj: Dnes24.sk , Pixabay.com ZÁHADA zelených medvedíkov Haribo: O ich nečakanej príchuti píše celý svet, no niečo tu NEHRÁ! Medzinárodne virálnym sa stalo zistenie o kultových gumených medvedíkoch. 25. apríl 2023 TOS Lifestyle

25. apríl 2023 TOS Lifestyle ZÁHADA zelených medvedíkov Haribo: O ich nečakanej príchuti píše celý svet, no niečo tu NEHRÁ! Medzinárodne virálnym sa stalo zistenie o kultových gumených medvedíkoch.

Zistenie, ktoré sa ohľadom gumených medvedíkov Haribo v týchto dňoch objavilo na internete, vyvolalo obrovský ohlas. O čo ide?

Príchute

Poznáte to. Oranžová farba vo vás evokuje pomarančovú príchuť, žltá zase citrónovú a podobne. No platiť to nemusí vždy. Príspevky na sociálnych sieťach ukázali verejnosti, akú príchuť majú jednotliví mackovia.

Podľa nich červení sú malinoví, žltí citrónoví, oranžoví sú s pomarančovou príchuťou, priesvitní majú ananásovú príchuť a zelení…

Šokovaní

Práve pri zelených nastal šok pre mnohých milovníkov týchto gumených macíkov. Zelení majú podľa daných príspevkov totiž jahodovú príchuť. Aj keď podľa farby by mohla väčšina tipovať jablkovú či limetkovú príchuť.

„Po 20 rokov života som zistil, že zelený gumený medvedík Haribo má v skutočnosti jahodovú príchuť,“ napísal na Twitteri jeden z milovníkov tejto sladkosti. “Som jediný, kto nevedel, že zelený gumový medvedík má jahodovú príchuť a nie limetku?” pýta sa ďalší.

V médiách

Správa o tomto milom virálnom zistení sa zakrátko objavila v rôznych médiách po celom svete. Od New Yorku až po Bratislavu.

„Fanúšikovia Haribo zostali šokovaní po tom, čo sa dozvedeli príchuť zeleného medvedíka.“ „Príchuť zeleného gumového medvedíka šokuje používateľov sociálnych sietí.“ „Viete, ako chutí zelený gumený medvedík? Budete veľmi prekvapení!“ „Zelený medvedík nemá limetkovú príchuť: po tomto odhalení sú všetci bez slov!“

„Milujeme prekvapovať spotrebiteľov zábavnými kombináciami chutí, tvarov, farieb a textúr. Strawberry Goldbear, ktorý je zelený, je dokonalým príkladom takéhoto prekvapenia,“ vysvetlila spoločnosť Haribo pre The Post.

My sme zeleného medvedíka zo zlatej edície ochutnali a prišlo ďalšie prekvapivé zistenie. Článok pokračuje na druhej strane.

this fact has haunted my brain for years pic.twitter.com/aJKBewm75u — shehicular womanslaughter (@yanmeigoreng) March 25, 2023

