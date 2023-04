Zdroj: TASR/Henrich Mišovič Česi sa báli „TOXICKEJ“ múky zo Slovenska, reťazec ju stiahol: Ako reaguje Kaufland u nás? Pred pár dňami sa začala šíriť informácia, že múka od spoločnosti Mlyn Kolárovo je vyrobená z ukrajinského obilia s nebezpečnými pesticídmi. Zatiaľ čo slovenské štátne orgány tvrdili jedno, spoločnosť iné. 20. apríl 2023 ELA Správy Zo Slovenska

20. apríl 2023 ELA Správy Zo Slovenska Česi sa báli „TOXICKEJ“ múky zo Slovenska, reťazec ju stiahol: Ako reaguje Kaufland u nás? Pred pár dňami sa začala šíriť informácia, že múka od spoločnosti Mlyn Kolárovo je vyrobená z ukrajinského obilia s nebezpečnými pesticídmi. Zatiaľ čo slovenské štátne orgány tvrdili jedno, spoločnosť iné.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka informovalo 13. apríla, že na základe nevyhovujúcich výsledkov analýzy 1500 ton pšenice z Ukrajiny, ktorú Štátna veterinárna a potravinová správa zachytila v mlyne v Kolárove, zavádza agrorezort Usmernenie na zákaz spracovania a uvedenia do krmovinového a potravinového reťazca.

Strach z múky

Inými slovami, v kontrolovanej vzorke sa potvrdil výskyt pesticídu, ktorý nie je povolený v EÚ a má negatívny vplyv na zdravie ľudí. Pre mlyn to znamenalo prísny zákaz spracovania a uvedenia na trh už naskladneného ukrajinského obilia a múky z neho. Aj keď Mlyn Kolárovo tvrdí, že obilie je slovenské a dali si urobiť kontroly, ktoré podľa nich dopadli dobre, vyvolalo to u spotrebiteľov miernu paniku.

Táto informácia stačila na to, aby sa sociálnymi sieťami začala šíriť správa, nech ľudia predmetnú múku nekupujú.

V Česku to vygradovalo až do takej miery, že obchodný reťazec Kaufland ju v krajine preventívne sťahuje z predaja. Hoci im mlyn poslal protokol s laboratórnymi výsledkami.

„Napriek tomu sme sa z vlastnej iniciatívy, vzhľadom na závažnosť celého prípadu na Slovensku, rozhodli múku VitaFlora z preventívnych dôvodov stiahnuť z predaja a zadali sme vlastné laboratórne testy. Kvalita a bezpečnosť potravín je pre nás dôležitá,“ vyjadrila sa pre TN.cz hovorkyňa reťazca Renata Maierl. Písali sme o tom TU.

Ako to je na Slovensku?

Keďže reťazec Kaufland má v aktuálnom akciovom letáku aj spomínanú múku, pýtali sme sa, či aj na Slovensku pôjdu po vzore Česka a či je múka v poriadku.

„Záleží nám na kvalite a zdravotnej nezávadnosti nášho tovaru. Od dodávateľa Mlyn Kolárovo, a.s., sme si vyžiadali zaslanie potvrdenia pôvodu obilia a výsledkov analýz vzoriek obilia použitého do produktov v spotrebiteľskom balení. Analýza vzoriek obilia bola vykonaná v akreditovanom skúšobnom laboratóriu. Na základe toho môžeme potvrdiť, že produkty od tejto spoločnosti predávané v našich predajniach sú v súlade so všetkými platnými normami a vyrobené výhradne zo pšenice zo Slovenska,“ uviedla pre Dnes24 Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland na Slovensku.

Do Mlyna Kolárovo sa kvôli údajne kontaminovanej múke vybral aj poslanec NR SR Sme rodina Patrik Linhart, ktorý je známy ako kritik potravín a je aj členom vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Viac vo videu.

