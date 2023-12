Záplavy, zosuvy pôdy a mohutný VÝBUCH: Dovolenkový raj vyhlásil stav NÚDZE

Núdzový stav vyhlásil vo štvrtok na súostroví Seychely tamojší prezident Wavel Ramkalawan. Urobil tak v dôsledku záplav a mohutného výbuchu v sklade výbušnín, ktorý si vyžiadal desiatky zranených, informuje agentúra AFP.

Prezident tohto ostrovného štátu ležiaceho pri východnom pobreží Afriky nariadil všetkým občanom s výnimkou pracovníkov v kritickej infraštruktúre, aby zostali doma. Vo štvrtok zostanú zatvorené aj všetky školy. Toto opatrenie má umožniť záchranným zložkám vykonať nevyhnutné práce na odstránenie následkov oboch katastrof.

K výbuchu, ktorého príčina nebola bezprostredne známa, došlo v sklade spoločnosti Civil Construction Company Ltd (CCCL) nachádzajúcom sa v priemyselnej oblasti Providence na najväčšom seychelskom ostrove Mahé. Explózia spôsobila rozsiahle škody aj v okolí vrátane medzinárodného letiska vzdialeného štyri kilometre, píše BBC.

Konto Visit Seychelles na sociálnej sieti X uvádza, že medzinárodné letisko je napriek tomu v prevádzke a obmedzená nebola ani trajektová doprava medzi ostrovmi.

Na ostrove Mahé, kde žije 87 percent obyvateľov Seychel, došlo v dôsledku silného dažďa aj k zosuvom pôdy. Na mieste jedného zo zosuvov zatiaľ vytiahli dvoch mŕtvych. Miestna televízia SBC na svojej facebookovej stránke zverejnila niekoľko fotografií silne poškodených domov a ciest, ale aj popadaných stromov.

Bývalá britská kolónia Seychely pozostáva zo 115 ostrovov. Podľa údajov Svetovej banky z roku 2021 sú najbohatšou africkou krajinou podľa hrubého domáceho produktu na obyvateľa.

WATCH: A huge blast at an explosives depot in Seychelles injured dozens of people and brought down buildings, prompting the country’s “shocked” president to declare a state of emergency.



pic.twitter.com/kK65gEf0tb