6. december 2023 Rastislav Búgel Zo zahraničia Cestujúci zažili ŠOK: Lietadlo ich previezlo do NESPRÁVNEJ destinácie Cestujúci sa ocitli stovky kilometrov od plánovaného cieľa. Lietadlo ich prepravilo do nesprávnej destinácie.

Africkú leteckú spoločnosť United Nigeria Airlines vyšetrujú úrady. Ako informoval portál independent.co­.uk, cestujúcich totiž prepravila na úplne iné miesto, než chceli.

Ocitli sa stovky kilometrov inde

Lietadlo odštartovalo z Lagosu a pristáť malo v hlavného mesta Nigérie Abuja.

Pasažieri sa však napokon ocitli na letisku v Asabe, viac ako 320 kilometrov od plánovaného cieľa.

Navyše, keď lietadlo pristálo, cestujúcim povedali, že sa nachádzajú v Abuji, teda v pôvodnej destinácii. Spoločnosť sa najskôr ospravedlnila. Povedala, že lietadlo bolo odklonené „kvôli zlému počasiu v cieľovej destinácii.“ Navyše, z vyjadrenia vyplýva, že pilot o odklonení letu vedel.

„Palubný personál však pri bezpečnom pristátí v Asabe urobil nesprávne oznámenie, čo zapríčinilo zmätok medzi cestujúcimi,“ dodala letecká spoločnosť.

Preverili komunikáciu pilotov

Toto vysvetlenie vyvolalo vlnu nedôvery. Prevalilo sa totiž, že sa incidentom zaoberá nigérijský úrad civilného letectva (NCAA). Nigérijský minister letectva Festus Keyamo dodal, že už v momente, kedy lietadlo odštartovalo, bolo jasné, že mieri do Asaby a nie do Abuji.

„Úrady odvtedy odhalili, že preverili komunikáciu medzi pilotmi a riadiacimi pracovníkmi letovej prevádzky. Kokpit bol opakovane žiadaný, aby potvrdil, že lietadlo letí do Abuji a nie do Asaby, ale piloti trvali na tom, že letia do Asaby,“ dodáva portál.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Twitter.com/Augustine

Zdroj: Dnes24.sk