Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

ZÁVER aktivít pre integráciu Rómov za rok 2020 hovorí jasne: Splnili sme len polovicu!

Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania správu o plnení Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2020. Ako to dopadlo?