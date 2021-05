Zdroj: TASR/Martin Baumann Milan Ftáčnik dlho viedol boj s rakovinou: Do poslednej chvíle nestrácal nádej Správa o náhlej smrti niekdajšieho ministra školstva Milana Ftáčnika (†64) vyvolala u mnohých šok. Verejnosť totiž nevedela, že zvádza bitku so zákernou chorobou. 15. máj 2021 han Magazín

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Pre mnohých bol Milan Ftáčnik symbolom slušného a dôkladného politika. Jeho náhly odchod zaskočil všetkých jeho kolegov. Kondolencie mu vyjadrili viacerí.

Milan Ftáčnik bol aktívny nielen vo vysokej politike ako minister školstva v rokoch 1998 – 2002, ale aj ako komunálny politik. V rokoch 2006 – 2010 bol petržalským starostom a následne sa stal aj primátorom Bratislavy.

Viac poznatkov o tom, ako Ftáčnik v posledných mesiacoch žil, vniesla bývalá ministerka financií Brigita Schmögnerová. Tá pre denník Nový čas a web cas.sk prezradila, že si s ním písala pár hodín pred smrťou a priznala, že bojoval s rakovinou.

"S touto chorobou bojoval niekoľko rokov a napriek tomu, že to bola ťažká choroba, do konca bol mimoriadne aktívny. Počas pandémie ako vysokoškolský učiteľ vyučoval študentov cez internet. Mne napísal posledný mailík vo štvrtok večer. Pýtala som sa ho, ako mu je. On odpovedal, že ,je to zlé, ale nestrácam nádej'. V ranných hodinách som sa dozvedela, že skonal,“ vyjadrila sa Schmögnerová.

Bol bojovník

To, čo mnohí o Ftáčnikovi tvrdia, potvrdila aj Schmögnerová. „Vždy dodržal svoje slovo, bol to veľký pracant a človek kompromisu, ktorý nikdy nehľadal žiadne škandály. Tak ako bol bojovník v osobnom živote a bojoval s chorobou, tak nebojoval proti ľuďom, ktorí mali iné názory. Naopak, vždy si ich vypočul,“ dodala.

Zdroj: Dnes24.sk