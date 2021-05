Zdroj: TASR/AP Česko nás šuplo medzi rizikové krajiny! Aké PODMIENKY treba splniť pri vstupe do krajiny? Od pondelka 17. mája bude Slovensko pre Českú republiku znovu zaradené medzi červené krajiny s vysokým rizikom nákazy. 15. máj 2021 han Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe s tým, že od 10. mája patrilo Slovensko medzi krajiny so stredným rizikom (oranžové).

„V praxi to znamená, že slovenskí občania môžu do Česka pricestovať s antigénovým testom nie starším ako 24 hodín alebo RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín,“ uvádza rezort slovenskej diplomacie.

Pred vstupom do Českej republiky je potrebné vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole.

Pozor, PCR-testy!

Po príchode do Česka je potrebné zostať v domácej izolácii do predloženia ďalšieho negatívneho RT-PCR testu. „Následne vykonať druhý RT-PCR test (na vlastné náklady) v Českej republike najneskôr do piatich dní (môže byť aj skôr) od vstupu. Výsledok druhého RT-PCR testu je potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu,“ uvádza MZVEZ SR. Po dobu 14 dní od príchodu do Česka je potrebné všade okrem domova nosiť respirátor, a to i vo vonkajších priestoroch.

Od 15. mája je platné aktualizované ochranné opatrenie Ministerstva zdravotníctva ČR. Dochádza k rozšíreniu skupiny osôb, ktoré môžu pri príchode do Českej republiky využiť výnimku pre očkované osoby. Okrem osôb očkovaných na území Česka sa táto možnosť týka i osôb očkovaných na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku a Slovinsku.

Ak sú tieto osoby držiteľmi potvrdenia o vykonanom očkovaní, môžu po uplynutí 22 dní od prvej dávky očkovania cestovať z krajín EÚ+ so stredným a vysokým rizikom nákazy bez nutnosti podstupovať testovanie a bez obmedzenia pohybu na území ČR.

