8. január 2022 red . Magazín Zdieľate Netflix s priateľmi? Spoločnosť to zatiaľ toleruje, to sa ale môže zmeniť! Zdieľanie prístupových údajov k streamovacím službám je bežné aj na Slovensku. Dokedy to ale bude Netflix tolerovať, sa môže ukázať už čoskoro.

To, že predplatitelia Netflixu často zdieľajú svoje prihlasovacie údaje s ďalšími ľuďmi, streamovacia spoločnosť doteraz tolerovala.

Netflix ale v posledných dňoch začal zobrazovať niektorým používateľom výzvu, v ktorej sa píše: „Ak nežijete s majiteľom účtu, na pokračovanie v sledovaní Netflixu potrebujete vlastný účet. Je to váš účet? Pošleme vám overovací kód.“ Informuje o tom portál bgr.com.

Koniec zdieľaným heslám?

Tým, že sa používatelia prihlasujú do služby prostredníctvom účtu niekoho iného, prichádza Netflix o nemalý balík peňazí. V marci minulého roku spustila spoločnosť test, kedy zo služby odhlásila používateľov, ktorí zdieľali jeden účet.

Aplikácia ich nabádala k tomu, aby si radšej otvorili svoj vlastný účet, než aby používali účet niekoho iného. Spoločnosť tento test vysvetlila tak, že sa chcela len uistiť, že účet používajú autorizované osoby. Avšak koncom roka 2021 sa začali niektorým používateľom v Talianku zobrazovať podobné výzvy. Netflix to opäť odôvodnil ako bežný test.

Používatelia sa teda začali obávať o zastavenie možnosti zdieľať prístupové údaje do Netflixu so svojimi známymi. Podľa portálu bgr.com ale Netflix zrejme nebude riskovať masívny odpor používateľov, ktorý by týmto krokom riskoval. Tí by mohli napríklad odísť ku konkurencii a spoločnosť by tak prišla o ešte väčší balík peňazí.

Zdroj: Dnes24.sk