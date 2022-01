Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Združenie miest a obcí žiada v otvorenom liste premiérovi ZMENIŤ volebné pravidlá Slovensko podľa združenia potrebuje výraznejšiu previazanosť parlamentu s regiónmi. 19. január 2022 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Slovensko má problém s nedostatočným zastúpením regiónov v Národnej rade SR, ktorá by mala byť reprezentantom všetkých obyvateľov republiky.

V otvorenom liste na to premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) upozornilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré volá po nahradení jedného volebného obvodu pre parlamentné voľby viacerými volebnými obvodmi. Pripravené je iniciovať aj petíciu k referendu za zmenu počtu volebných obvodov.

List vláde

„Žiadame o informáciu o tom, kedy a aké zmeny plánuje vládna koalícia vo vzťahu k nahradeniu jedného volebného obvodu pre parlamentné voľby iným, lepším riešením. Nemyslíme si, že dnes máme ešte čas na filozofovanie. Potrebujeme skutky,“ adresovalo ZMOS predsedovi vlády.

Slovensko podľa združenia potrebuje výraznejšiu previazanosť parlamentu s regiónmi. Ako vysvetľuje, zastúpenie regiónov nezávisí od volebných výsledkov, ale najmä od toho, aké miesto na kandidátnej listine priradí stranícka centrála jednotlivým kandidátom z regiónov.

Regióny v parlamente

„Už od parlamentných volieb od roku 1998 je dôsledkom jedného volebného obvodu absolútne nerovnomerné zastúpenie regiónov v parlamente,“ tvrdí ZMOS, ktoré uvítalo zámer zmeny volebného systému v programovom vyhlásení vlády a vnímalo záujem o zmenu volebných pravidiel.

„Musíme konštatovať, že na naplnenie tejto úlohy z programového vyhlásenia sa pozeráme s nedôverou,“ uviedli samosprávy s tým, že až z médií sa dozvedeli o zriadení pracovnej skupiny pre úpravu volebných pravidiel. „Taktiež, že viaceré politické strany, ktoré tvoria vládnu koalíciu, uvedené vnímajú ako zástupnú tému, sú razantne proti zmenám a naďalej preferujú jeden volebný obvod pre parlamentné voľby,“ podotkol ZMOS.

Zmena volebných obvodov

Zmenu volebných obvodov pre parlamentné voľby vníma ako zásadnú reformu s významnými dosahmi na spoločnosť a celkové vnímanie politiky. „Ak by obsadenie parlamentu zodpovedalo regionálnemu zastúpeniu, ak by každý región Slovenska získal svoj adekvátny hlas v parlamente, neboli by sme svedkami prijímania zákonov, ktoré sú odtrhnuté od života v regiónoch,“ skonštatovalo združenie.

Aktuálne sme totiž, ako tvrdí, svedkami odklonu pozornosti od reálnych problémov občanov a dominancie zástupných tém na pôde Národnej rady SR.

Ministerstvo vnútra pre TASR v decembri 2021 uviedlo, že pre problematiku zmeny volebného systému vymenoval minister pracovnú skupinu. Zložená je zo zástupcov poslaneckých klubov strán vládnej koalície. Pracovná skupina má podľa rezortu priniesť odporúčania pre možnosti volebného systému, ako aj konkrétnych systémovejších úprav volebného zákona.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR