Zelenskyj: Cesta Ukrajiny k členstvu v EÚ by nemala trvať roky ani desaťročia

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že cesta jeho krajiny k členstvu v Európskej únii "by nemala trvať roky alebo desaťročia".

Prisľúbil tiež, že Ukrajina si svoju časť tohto procesu vykoná „dokonale“. Informoval o tom denník The Guardian.

Zelenskyj reagoval na vystúpenie predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, ktorá sa dopoludnia prostredníctvom videa prihovorila k poslancom Najvyššej rady v Kyjeve.

„Naša cesta k členstvu by nemala trvať roky či desaťročia. Musíme prekonať túto cestu rýchlo. Urobiť našu časť tejto práce dokonale. Umožniť našim priateľom v Európskej únii prijať ďalšie historické rozhodnutie v náš prospech rýchlo a jednotne,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti.

Ukrajina a Európska únia začínajú novú kapitolu svojej spoločnej histórie po tom, ako Brusel nedávno oficiálne prijal kandidatúru Ukrajiny na vstup do tohto 27-členného bloku.

„Začala sa nová kapitola dejín EÚ a Ukrajiny. Už nie sme len blízko, už sme spolu,“ povedal Zelenskyj v príhovore k členom ukrajinskému parlamentu. Dodal, že je preňho „veľkou cťou a zodpovednosťou“ pracovať na realizácii „túžob krajiny“.

„Na získanie štatútu kandidáta nám stačilo 115 dní a naša cesta k členstvu by nemala trvať desaťročia. Túto cestu by sme mali prejsť rýchlo. Ukrajina bojuje za to, aby si zvolila svoje hodnoty, aby bola v európskej rodine,“ povedal Zelenskyj.