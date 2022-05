Zelenskyj pozval Čaputovú na Ukrajinu: Diskutovali nielen o dovoze paliva zo Slovenska!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok pozval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú na návštevu Ukrajiny. Informoval o tom samotný Zelenskyj v príspevku zverejnenom na sociálnej sieti Twitter. Hovorili nielen o situácii na Ukrajine a o podpore, ktorú Ukrajinci potrebujú, ale aj o európskej perspektíve tejto krajiny.

„Telefonoval som s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Hovorili sme o pokroku v súvislosti s nadobudnutím štatútu kandidátskej krajiny Európskej únie, podporili sme narastajúce sankcie. Diskutovali sme aj o dovoze paliva zo Slovenska,“ uviedol Zelenskyj na Twitteri.

Niečo viac prezradila aj prezidentka, keď opísala, o čom sa spolu bavili. „Zuzana, cením si podporu, ktorú Slovensko Ukrajine a našim občanom dáva. A cením si aj náš dialóg, lebo má vždy konkrétne výsledky. Ďakujem Slovensku,“ napísala na svojom Facebooku a zároveň dodala, že mu vyjadrila uznanie za odhodlanie, s akým vedie svoju krajinu v tejto ťažkej skúške a ktorým inšpiruje ľudí na celom svete.

Podotkla, že hovorili aj o európskej perspektíve Ukrajiny. „Je vďačný za to, že Slovensko podporuje Ukrajinu aj v tejto ich ambícii. Reagoval tak na naše včerajšie stretnutie s poľským prezidentom Dudom, ktorému som navrhla, aby sme spoločne viedli dialóg s tými členmi Európskej únie, ktorí majú ku kandidátskemu statusu Ukrajiny zdržanlivejší postoj,“ poznamenala Čaputová.

Podľa slov hlavy štátu je pre milióny Ukrajincov vojna každodennou realitou, ktorá zanecháva okrem nespočetných ľudských tragédií aj nedozerné ekonomické škody. „Aj preto už teraz rozmýšľajú o obnove a rekonštrukcii svojej krajiny, ktorá bude príležitosťou aj pre naše firmy a expertov,“ povedala prezidentka.

Čaputová tento víkend v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy uviedla, že zvažuje výber konkrétneho termínu návštevy Ukrajiny s tým, že eviduje pozvanie od ukrajinského prezidenta. „Chcem tam prísť s konkrétnym cieľom alebo účelom. Nechcem to uchopiť ako vojnovú turistiku,“ podotkla v relácii. Takáto návšteva je podľa nej spôsob vyjadrenia podpory Ukrajine.

Ukrajinu začiatkom apríla už navštívil slovenský premiér Eduard Heger, ktorý tam cestoval spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom. Cieľom tejto návštevy bolo vyjadriť podporu krajine bojujúcej proti ruskej invázii.

Ukrajinský prezident Zelenskyj sa tento týždeň poďakoval Slovensku za solidaritu a pomoc, ktorú poskytuje Ukrajine, aj vo videopríhovore k poslancom Národnej rady SR. Zelenskyj vtedy zároveň vyzval na pokračovanie pomoci, a to v obrannej oblasti, v téme sankcií i v podpore európskej perspektívy Ukrajiny.

