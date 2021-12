Zdroj: Facebook.com/Praha Ženy NA KOLENÁCH: Bizarná vianočná tradícia z minulosti? Do redakcie sa k nám dostala fotka, na ktorej ženy odprosujú kolenačky svojich manželov. Čo tento výjav znamená? Pátrali sme po tejto tradícii a máme na túto otázku odpoveď! 24. december 2021 Monika Hanigovská Magazín

24. december 2021 Monika Hanigovská Magazín

Vianočné tradície už máme v akejsi ustálenej podobe. K najkrajším sviatkom v roku patrí rozsvietený vianočný stromček, koledy, rozkrajovanie jabĺčka, darčeky, a napríklad aj všadeprítomná pohoda.

No v minulosti by sme našli aj zvyky, ktoré by v nás mohli na prvý pohľad vyvolať prekvapenie alebo pohoršenie. Svedčí o tom napríklad fotografia, ktorá k nám prišla do redakcie.

Na dobovej fotke kľačia ženy so zalomenými rukami, za nimi stoja usmievajúci sa muži, pričom pri fotke stojí nápis: „Rok 1918 a jeho krásne vianočné tradície. Ženy sa ospravedlňujú svojim manželom za chyby, ktoré urobili počas roku.“

Čo na to odborníčka?

Chceli sme zistiť viac, preto sa redakcia Dnes24 obrátila na odborníčku. Známa slovenská etnologička a historička nám porozprávala o tomto vianočnom výjave.

„Ide o starú tradíciu rozšírenú v Európe, ktorá hovorí, že hnevníci si nesmú sadnúť za štedrovečerný stôl,“ vysvetlila Katarína Nádaská.

Ako si máme vyložiť výjav, ktorý by mohol byť dnes považovaný za urážku žien? Odprosovalo takto len nežnejšie pohlavie? Článok pokračuje na druhej strane.

