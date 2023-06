Ženy už nebudú musieť TRPIEŤ v práci: Prvá európska krajina im dá menštruačné VOĽNO

Poznajú to azda všetky ženy. Bolestivá menštruácia nie je nič, s čím by chceli ísť do práce. V jednej z európskych krajín si budú môcť vziať platené voľno.