Zdroj: pixabay.com Nedarí sa vám v noci zaspať? VYHNITE SA večer týmto potravinám a nápojom Je pre vás spánok skôr nočnou morou ako relaxom? Možno sú za tým malé prehrešky s veľkým efektom. 27. máj 2023 Magazín

Chystáte sa večer do postele, no miesto spánku sa len nervózne prehadzujete či dlhé hodiny vyčkávate, kedy konečne zaspíte? Problémom nemusí byť len stres či nepohodlná posteľ, ale aj určité nápoje a jedlá, ktoré si doprajete niekoľko hodín pred spánkom. Ktoré sú to?

Pozor na nápoje

Milujete kávu? Skúste vypiť posledný dúšok najneskôr o šestnástej hodine popoludní. V prípade, že nedokážete odolať svojej rutinnej chvíľke, doprajte si bezkofeínovú variantu. To isté platí o zelenom čaji. Nahraďte ho upokojujúcimi bylinkami.

Využite silu prírody a vyskúšajte tie, ktoré navodia pocit relaxu a prinesú kvalitný spánok.

Siahnite po rooibos, medovke, harmančeku či valeriáne. Rooibos neprináša len spánok, ale pomáha tlmiť depresie a upokojovať podráždený žalúdok. Ak si neviete vybrať konkrétnu bylinku, v ponuke nájdete hneď niekoľko mixov byliniek na spánok.

Čo ešte odďaľuje spánok? Sú to sladkosti, ktoré pôsobia ako stimulant. Ak túžite po hlbokom spánku, odoprite si alkohol, narúša spánkové cykly. Obmedzte ťažké jedlá či cvičenie a skúste odstrániť svetlo a iné žiariče.

Čo hrozí pri svetle?

Narušená spánková fáza môže mať vplyv na inzulín. „To zvyšuje riziko chronických ochorení, ako je inzulínová rezistencia, cukrovka a iné kardiometabolické problémy,“ prezradil lekár Charles Czeisler. „Ľudia si myslia, že pokiaľ zaspia (pri svetle, poz. red.), nemá to na nich fyziologické účinky, ale to jednoducho nie je pravda,“ povedal pre portál NPR.

Zdroj: Dnes24.sk