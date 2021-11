Zdroj: TASR/Jakub Kotian Židovská obec reaguje na poslanca Blahu: To ako sa zastal antirúškarov, je ZVRÁTENÉ! Prirovnávať zásah proti antirúškarom k prenasledovaniu Židov v nacistickom Nemecku nie je možné. Také stanovisko vydal Ústredný zväz židovských náboženských obcí. 9. november 2021 Zo Slovenska

9. november 2021 Zo Slovenska Židovská obec reaguje na poslanca Blahu: To ako sa zastal antirúškarov, je ZVRÁTENÉ! Prirovnávať zásah proti antirúškarom k prenasledovaniu Židov v nacistickom Nemecku nie je možné. Také stanovisko vydal Ústredný zväz židovských náboženských obcí.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ide o reakciu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) na výroky poslanca opozičného Smeru-SD Ľuboša Blahu.

Porovnávanie neobstojí

Predseda ÚZŽNO Richard Duda upozorňuje na diametrálny situačný rozdiel a nemiestne pripomínanie udalostí Krištáľovej noci z roku 1938 s postupom polície voči tým, ktorí nerešpektujú platné predpisy.

"Židom sa človek narodí, pôvod sa ovplyvniť nedá. Štátna moc ich obrala o majetok, práva, dôstojnosť a život bez previnenia, za niečo, čo sa nedá vôľou či rozhodnutím zmeniť,“ upozornil Duda na kontext udalostí z 9. na 10. novembra 1938.

"Antirúškari sa vedome rozhodli porušovať predpisy, ohrozovať zdravie iných a vyhrocovať napätú atmosféru v spoločnosti. Do konfliktu so štátom sa dostali vlastným rozhodnutím za každú cenu presadzovať svoje videnie sveta. Preto ich porovnávanie s rasovým prenasledovaním počas holokaustu neobstojí, a to ani poslancom Blahom,“ upozornil predseda ÚZŽNO.

„Ani povesť pána poslanca mu nedáva právo na zvrátenosti,“ napísal v statuse na sociálnej sieti Duda.

Čo je Krištáľová noc?

Názvom Krištáľová noc sa označuje protižidovský pogrom, ktorý sa odohral v noci z 9. na 10. novembra 1938 na území Nemecka, Rakúska a časti Československa. O život pri ňom prišlo vyše 90 Židov, stovky ich bolo zranených, desaťtisíce zatknutých a deportovaných do koncentračných táborov.

Reakcia poslanca

Po tom, čo sa Židovská obec ozvala, na sociálnej sieti okamžite reagoval aj Blaha. Ako inak, poriadne dlhým príspevkom. „Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard Duda na mňa zaútočil kvôli tomu, že som si dovolil použiť historickú paralelu medzi fašizmom a represáliami voči ľuďom s iným názorom na pandémiu,“ píše poslanec na Facebooku.

Blaha sa znovu poriadne rozpísal, keď pridal až osemnásť bodov. „Skúsim to pánovi Dudovi so všetkou úctou vysvetliť. Židia nie sú moji nepriatelia, hlboko si ich vážim a je mi ľúto, pokiaľ pán Duda naskočil na vlnu nenávisti, ktorú rozpútali liberálne médiá. Škodí tým svojej náboženskej obci a robí veľkú chybu,“ uvádza Blaha v prvom bode.

„Reakcia pána Dudu bola unáhlená, nepremyslená a intelektuálne nevyzretá. Očakávam ospravedlnenie,“ zakončil poslanec strany Smer-SD.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Dnes24/TASR