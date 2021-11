Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Kto sa môže tešiť na financie a SUPER týždeň? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 8. - 14. novembra? 7. november 2021 ELA Magazín

7. november 2021 ELA Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Kto sa môže tešiť na financie a SUPER týždeň? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 8. - 14. novembra?

BARAN

Po pracovnej stránke vás teraz čaká super týždeň, milí Barani. Všetko, čo chytíte do rúk, aj úspešne dokončíte. Navyše sa to prejaví aj na vašej finančnej situácii – bude výborná. Dôvod sťažovať sa nebudete mať ani v súkromí, v rodine a láske. Všade zavládne spokojnosť, radosť, a to predovšetkým vo štvrtok a piatok.

BÝK

Žiaľ, v pracovných záležitostiach vám tento týždeň ruže nepokvitnú. Ak máte vybaviť niečo súrne a dôležité, snažte sa to stihnúť urobiť v pondelok a utorok, keď sa vám ešte bude dariť ako-tak. Potom však do konca týždňa radšej odložte všetko, čo odložiť môžete. Naopak, v láske celkom fajn, čakajú vás príjemné chvíle. Pozor si dajte v piatok, kedy vás môžu vytočiť nepríjemné hádky.

BLÍŽENCI

Tešte sa na veľa príjemných zmien, práca vám totiž bude v nadchádzajúcich dňoch riadne odsýpať. Pre Vianocami sa vám iste zídu aj zaslúžené financie. Finančne sa vám bude dariť aj v prípade, ak ste podnikateľmi. Veľmi pravdepodobné je, že podpíšete perspektívne dohody s novými klientmi. V láske sa trocha pohojdáte! Raz budete hore, potom zasa dolu. V utorok sa zrejme nevyhnete hádke, ale nezúfajte, v piatok príde láskyplné udobrenie.

Horoskop pre ďalšie znamenia pokračuje na druhej, strane.

Zdroj: Dnes24.sk