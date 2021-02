14. február 2021 MI Zo zahraničia ZLÉ správy! Obmedzenia kvôli korone môžu trvať do konca roka

Britskí experti upozorňujú, že sa nevrátime k bežnému životu bez protiepidemiologických obmedzení skôr, ako nebudú zaočkovaní aspoň všetci dospelí.

Zdroj: TASR/AP

Všetci už majú po krk lockdownu a prísnych opatrení, ktoré otočili naše bežné životy hore nohami. Bohužiaľ, nezdá sa, že by sme sa všetkých obmedzení mohli tak skoro zbaviť. Dokonca ani leto nevyzerá nádejne. Dôvody vysvetľuje britský portál Skynews.

Očkovanie je cesta…

Vírus Covid-19 je tu s nami už takmer rok a vyzerá to tak, že jeho prítomnosť nebudeme môcť tak skoro hodiť za hlavu.

„Covidové obmedzenia by mali trvať minimálne dovtedy, dokým nebudú zaočkovaní všetci dospelí ľudia,“ cituje Skynews slová doktorky Susan Hopkins, ktorá je vedúcou predstaviteľkou anglického úradu pre verejné zdravie.

Ak túto predpoveď aplikujeme na slovenské pomery, znamená to natiahnutie rôznych protiepidemických opatrení minimálne do konca roka, prípadne aj viac. Slovensko totiž plánuje zaočkovať 85% dospelej populácie do konca roka 2021.

Zatiaľ však nie je isté, či sa vôbec takýto počet ľudí na Slovensku bude chcieť zaočkovať a pomôcť tak potlačiť šírenie vírusu v populácii.

Podľa prieskumu z prelomu januára a februára by sa určite nechalo zaočkovať proti Covid-19 necelých 40% ľudí na Slovensku. Je to však viac ako pred mesiacom a štvrtina populácie stále zostáva nerozhodnutá.

Prieskum realizovala Slovenská akadémia vied, MNFORCE a agentúra Seesame.

Čo v lete?

Na Slovensku sa ešte nikto neodvažuje hovoriť o tom, aká (ne)sloboda nás čaká v letnej sezóne. Podľa zahraničných informácií to však môže byť veľmi riskantné obdobie a bez výraznejšej vakcinácie si voľnosť veľmi neužijeme.

„Dobre vieme, že keď sú ľudia na dovolenke, správajú sa uvoľnenejšie, majú k sebe bližšie a zdržiavajú sa vo väčších skupinách,“ hovorí pre Skynews doktorka Susan Hopkins. A to neveští nič dobré.

„Dnes je ťažké povedať, či opatrenia na toto leto budú prísnejšie ako minulý rok,“ vysvetľuje lekárka. Žiadne veľké uvoľňovanie opatrení na dovolenkovú sezónu preto netreba očakávať.

