Kaderníčky zúria! Štát ich núti pracovať ilegálne. Ako to funguje?

Kaderníctva sú zatvorené, ale ak sa chcete dať ostrihať, zrejme sa vám to podarí, hoci to bude na hrane zákona. Pozreli sme sa, ako to funguje v praxi.

Pre mnoho žien začína byť pohľad do zrkadla dosť nepríjemný. Po takmer dvoch mesiacoch zatvorených kaderníctiev už akútne potrebujú ostrihať či nafarbiť vlasy. Niektoré kaderníčky sa vynašli a fungujú ilegálne. Redaktorka Dnes24 sa do jednej takej prevádzky „na čierno“ dostala.

Tajná operácia

Kaderníčka Dana svoje zákazníčky neodmieta ani počas lockdownu. Už dlhodobo funguje v súkromnom prenajatom byte, ktorý je premenený na profesionálny salón. Priestor zdieľa s ďalšími dvoma kolegyňami, aby ušetrili na nákladoch.

Každá kaderníčka má svoje vlastné stále zákazníčky, ktoré si objednáva na konkrétnu hodinu. Z ulice by nikomu nenapadlo, že za oknami sa skrýva kaderníctvo a normálne funguje aj počas lockdownu.

„Ja sa korony nebojím. Prekonala som ju v januári s ľahkým priebehom a fungujem ďalej. Každá zákazníčka môže sama uvážiť, či sem príde. Zatiaľ boli nakazené len štyri,“ hovorí Dana pod prísľubom anonymity.

V čase našej návštevy sa v salóne vystriedalo šesť osôb. Niektoré mali na tvári rúška, potom si ich však dali dole. Okno bolo zatvorené, aby zákazníčky s mokrými hlavami neprechladli. Ľudia sa živo rozprávali, ruky si nikto nedezinfikoval.

Takéto kaderníctvo je ideálne ohnisko šírenia Covid-19. Pokiaľ niekto kaderníčky neudá, hygienici nemajú šancu ich odhaliť.

„Čo mám robiť? Prestať pracovať a dúfať, že mi štát milostivo pošle nejakú almužnu? Na to im kašlem. Dajte mi už s celým tým koronovým cirkusom pokoj,“ hovorí Dana.

Ministrove požehnanie

Začiatkom februára sa však minister zdravotníctva Marek Krajčí postaral o poriadny rozruch. Na tlačovke vyhlásil, že ak kaderníčka príde k zákazníkom domov, v podstate neporuší žiadne nariadenie.

„Ak kaderníčka funguje na živnosť a príde k vám domov, tak je to v podstate to isté, ako keď k vám príde domov opravár,“ uviedol na tlačovke minister zdravotníctva. To vyvolalo veľkú nevôľu.

„No ja som od včera v šoku. Od rána mi volajú zákazníčky, či chodím po bytoch pracovať. Nechápem… To si mám dať batoh na chrbát a umývať hlavy niekde v sprchových kútoch? Kde je ochrana môjho zdravia, keď môžem labzovať po rodinách, kde je niekoľko ľudí?“ Napísala na Facebook kaderníčka Linda.

Čierna práca?

Z jej slov je jasné, že je veľmi pobúrená a v diskusii sa pridávajú aj ďalšie kolegyne. Poukazujú na fakt, že v salóne si sami robia dôkladnú dezinfekciu, môžu si limitovať počet prítomných ľudí v jednej chvíli a majú tam všetko potrebné. V domácnosti zákazníčky to nie je možné.

Navyše, pri práci v domácnostiach by nemali k dispozícii elektronickú pokladňu. Takže kaderníčky sa pýtajú, či majú teda pracovať na čierno bez bloku.

„A ako to mám celé účtovať? Ešte sa na mňa budú pozerať ako na socku, že čo chcem, keď míňam ich vlastnú elektriku, vodu, šampón…,“ komentuje jedna kaderníčka pod statusom.

Z debaty je však jasné, že zákazníčky sa tejto myšlienky rýchlo chytili a volajú svojim kaderníčkam, či k nim prídu. Často chcú, aby ostrihali aj celú rodinu a kamarátov. To už by sa asi ministrovi zdravotníctva nepáčilo. Čo sa deje za dverami súkromných bytov však nikto nedokáže skontrolovať.

