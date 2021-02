18. február 2021 Správy Zmeňte si heslá! Na internet unikli MILIARDY e-mailov a hesiel. Sú medzi nimi aj vaše?

Pokiaľ máte ku každému kontu na internete priradené iné heslo, nemusíte sa ničoho obávať. V opačnom prípade ale máte problém!

Ak patríte k tým, ktorí si zadávajú podobné alebo rovnaké heslá na viacero účtov, mali by ste zbystriť pozornosť. Na internet podľa BGR (Boy Genius Report) uniklo 3,2 miliardy e-mailových adries aj s ich heslami. Informáciu priniesol portál TECHBOX.

Zmeňte si heslá!

Pokiaľ máte všade iné heslá, ste, jednoducho povedané, „v suchu“. V opačnom prípade ale máte problém. Prečo? „Pretože 3,2 miliardy e-mailov a hesiel nie je úplne nových. Ide o kombináciu všetkých možných únikov za posledné roky, ktoré hacekri dali dokopy,“ vysvetľuje TECHBOX s tým, že „e-mailové adresy a heslá patria do únikov jednotlivých služieb, cez ktoré sa do nich prihlasujeme. Napríklad úniky dát z Netflixu, LinkedInu a podobných služieb niekto skombinoval a vytvoril obriu databázu.“

Ak teda používate rovnaké heslo alebo jeho kombináciu na viacero účtov, hackeri sa ľahko nabúrajú napríklad do vášho e-mailového konta a vo vašom mene budú môcť odosielať spamy či podvodné maily. Môžu sa dokonca dostať aj k veľmi citlivým osobným údajom, upozorňuje TECHBOX.

Ak účty heslujete vyššie popísaným spôsobom, mali by ste si heslá okamžite zmeniť. A robiť by ste to mali pravidelne, prípadne sa poistiť dvojfázovým overením.

Ilustračné foto

