10. február 2020 MAK Krimi Znalkyňa potopila Ruska na súde

Písmoznalkyňa, ktorá skúmala podpisy obžalovaného exriaditeľa TV Markíza Pavla Ruska si je istá, že vznikli po roku 2013.

Zdroj: TASR

Uviedla to pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pojednávaní v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Podľa obhajoby zmenky vznikli v roku 2000 ako riešenie kauzy Gamatex.

„Po tom všetkom, čo som zistila, som si istá, že tie podpisy vznikli po roku 2013,“ uviedla Straková v reakcii na otázku prokurátora Jána Šantu. Tvrdí, že podpisy Pavla Ruska nemohli vzniknúť v roku 2000, ako hovorí on a obhajoba. Na porovnanie mala Straková 399 podpisov, čo považuje za „skutočne úctyhodnú vzorku“.

Vypovedala tiež, že ju v októbri 2018 opakovane kontaktovala znalkyňa Mária Zelenková. Chcela od nej, aby bol posudok neurčitý resp. „nulitný“. Straková si ju v telefóne následne zablokovala. Potvrdila, že to nikdy v súvislosti s iným znalcom neurobila.

Znalkyňa Zelenková skúmala taktiež podpisy Pavla Ruska ešte v civilnom konaní. Komunikáciu o nej medzi Marianom Kočnerom a jeho obhajcom Michalom Mandzákom navrhoval v decembri minulého roku čítať splnomocnenec Markízy Daniel Lipšic. Podľa neho dokazovala, že má Zelenková nadštandardný vzťah k obhajobe. Obhajca Mandzák to odmieta.

„Ako si dovoľuje táto znalkyňa vstupovať do procesu takýmto nevyberavým spôsobom?“ pýtal sa počas prestávky prokurátor Šanta. Zelenkovej konanie považuje za vplývanie na znalkyňu a pokus o ovplyvňovanie jej záverov v prospech obhajoby. Prokurátor tiež podotkol, že je to podnet pre Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré má v kompetencii súdnych znalcov. S možným konaním voči tým, ktorí sa snažili proces ovplyvňovať, chce Šanta počkať do rozsudku. Podotkol, že sa nejde iba o jednu osobu.

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.

Marian Kočner je obžalovaný i z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.

Zdroj: TASR