Na telo: Truban sa pustil do Matoviča: Stranu vedieš ako diktátor!

Lex Haščák je podľa predsedu OĽaNO "somarina" a to, kto by mal byť prípadný premiér, prezradiť nechcel.

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič nechce povedať, kto by mohol byť premiérom v prípade, že sa stanú po voľbách víťaznou stranou spomedzi demokratickej opozície.

Možnosti mať premiéra sa nechcú vzdať. Nevylúčil, že by to bol aj on sám a povedal, že v hre je niekoľko mien. Aj toto zaznelo v relácii TV Markíza Na telo s Michalom Kovačičom.

Líderka na kandidátke OĽaNO Mária Šofranko to vraj asi nebude, pretože by si na to netrúfla. Líder koalície PS-Spolu Michal Truban si naopak myslí, že voliči majú právo poznať ľudí v strane a ich prípadné pozície.

Marketing a populizmus

„Premiérom je človek, ktorého nominuje víťazná strana, takže to beriem tak, že ak by takto voľby dopadli, naše hnutie by nominovalo človeka, ktorý by bol premiérom alebo premiérkou,“ vysvetľoval Matovič a tiež povedal, že dramatický nárast podpory v prieskumoch ich v strane prekvapil. Vraj aj preto doteraz otázku premiéra v strane neriešili.

Truban pripustil, že zo strany PS/Spolu mohla byť chyba, keď už dávnejšie hovorili o premiérskej pozícii. Vysvetlil, že po prvých úspechoch v prieskumoch očakávali takéto otázky od médií, preto to tak komunikovali. Napriek chybe by to ale spravil opäť.

Lídri preberali aj kontroverzné hlasovanie o prioritách budúcej vlády, ktoré OĽaNO spustilo túto sobotu. Podľa Matoviča dáva občanom možnosť zapojiť sa do riadenia štátu a mával do kamery s Ústavou. Truban sa však ohradil, že anketa je len obyčajný marketingový ťah zameraný na zbieranie osobných údajov pre marketingové účely.

Taktiež skritizoval populistické otázky a kladenie si podmienok pre budúcu spoluprácu. „Ešte ani vláda nie je, ale už rozprávaš o predčasných voľbách,“ vyčítal Truban Matovičovi.

„Neviem, ako môžem povaliť niečo, čo ešte nevzniklo,“ bránil sa Matovič a poznamenal, že postoj opozície je starým spôsobom robenia politiky, keďže inak by sa podľa neho ľudia nedostali k možnosti zapojiť sa do spravovania štátu.

Truban podľa vlastných slov s polovicou otázok v ankete problém nemá. Zavedenie elektronických volieb ale nepovažuje za prioritu a kritizoval aj navrhované úľavy pre ľudí, ktorí by šli k voľbám. „Ľudia by mali chodiť voliť slobodne, nie pre výhody,“ zdôvodnil Truban.

Nasledovala aj prudká výmena názorov, keď Truban tvrdo kritizoval pomery v samotnom hnutí OĽaNO.

„Riadiš hnutie ako diktátor,“ a vyčítal mu, že v OĽaNO platí len jeho slovo a názor. Opieral sa pritom o vyjadrenia odídencov z

hnutia. Poukázal aj na stranícke organizácie a štruktúry, ako aj na stranícke referendá. Matovič to ale odmietol a Truban podľa neho hovorí bludy.

Lex Haščák je somarina

Nič nedaroval Trubanovi ani Matovič. „Lex Haščák je somarina,” povedal Matovič pri komentovaní programu koalície Progresívneho Slovenska a Spolu. Dodal však, že inak majú opozičné strany veľkú programovú zhodu.

Matovič tiež kritizoval protesty voči kotlebovcom. Myslí si, že si voliči Kotlebu nezaslúžia, aby na nich niekto kričal, že sú fašisti.

Truban argumentoval, že je to ich povinnosť prísť na námestia a protestovať proti fašistom. PS/Spolu v tom bude pokračovať.

