21. september 2021 Zo zahraničia Zo sľubov sú zatiaľ prázdne reči: Taliban zostavil vládu BEZ ŽIEN a dievčatá sú stále doma V niektorých provinciách ženy stále nemajú dovolené vrátiť sa do práce s výnimkou žien pracujúcich napríklad v zdravotníctve.

Dievčatá v Afganistane sa do škôl vrátia tak skoro, ako to len bude možné. V utorok to uviedol hovorca hnutia Taliban Zabíhulláh Mudžáhid po tom, ako ohlásil, kto obsadí zostávajúce pozície v čisto mužskej vláde, informovala agentúra AFP.

Vzdelávanie dievčat

„Dokončujeme veci… stane sa to tak skoro, ako to len bude možné,“ uviedol Mudžáhid v súvislosti so vzdelávaním dievčat.

Toto vyhlásenie prichádza krátko po tom, ako afganské ministerstvo školstva cez víkend nariadilo chlapcom a učiteľom mužského pohlavia druhého stupňa, aby sa vrátili do škôl. Taliban však vtedy nespomenul dievčatá ani učiteľky.

Mudžáhid sa tiež nevyjadril k minulotýždňovému zatvoreniu ministerstva pre záležitosti žien, namiesto ktorého obnovili obávané ministerstvo pre šírenie cností a predchádzanie nerestí. To počas predchádzajúcej vlády Talibanu využívali na presadzovanie svojej náboženskej doktríny.

Vláda bez žien

Afganské hnutie Taliban v utorok vymenovalo námestníkov ministrov novej afganskej vlády. Nie sú však medzi nimi žiadne ženy, informovala agentúra AP.

Hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid na tlačovej konferencii toto rozhodnutie obhajoval. Vláda podľa jeho slov zahŕňa členov etnických menšín ako Hazári – perzsky hovoriaca národnostná menšina hlásiaca sa k šiitskej vetve islamu. Ženy podľa neho budú do vlády vymenované neskôr.

„Je povinnosťou OSN uznať našu vládu,“ povedal Mudžáhid a dodal, že ostatné krajiny vrátane európskych, ázijských a islamských by s Talibanom mali nadviazať diplomatické vzťahy.

Sľuby Talibanu

Taliban ovládol Afganistan 15. augusta po tom, ako sa zmocnil hlavného mesta Kábul. Prisľúbil pritom, že jeho vládnutie bude tentoraz umiernenejšie ako v rokoch 1996 – 2001, čo sa údajne má týkať aj prístupu k ženám. Vtedajší režim Talibanu na základe vlastnej interpretácie islamského práva fakticky vylúčil ženy zo vzdelávacieho systému a pracovísk.

Od augustového prevzatia moci Taliban povolil návrat do škôl dievčatám navštevujúcim prvú až šiestu triedu. V niektorých provinciách však ženy stále nemajú dovolené vrátiť sa do práce s výnimkou žien pracujúcich v niektorých oblastiach, napríklad v zdravotníctve.

Foto: ilustračné/žena v burke drží transparent s nápisom Nezabudnite na nás po 31. auguste na zhromaždení, na ktorom prítomní vyjadrili solidaritu s afganskými ženami v Paríži

Zdroj: TASR/Dnes24.sk