Pre nich islam neplatí? Kým ženy striasa od STRACHU, talibovia sa hrajú na šliapadlách, FOTO

Bojovníci afganského radikálneho hnutia Taliban sú zachytení na fotografiách, ako sa vozia na pestro pomaľovaných pedálových šliapacích plavidlách na jazere v strednom Afganistane. Zbrane ani pri zábave neodložili a majú ich so sebou.

Hnutie, ktoré je v krajine pri moci, pritom naďalej obmedzuje práva žien. Správu zverejnila webová stránka nzherald.co.nz s odvolaním sa na tlačovú agentúru AP.

Zábery zverejnené na sociálnych sieťach novinárom a filmárom Jakeom Hanrahanom zachytávajú militantov, ako sa vozia na farebných plavidlách v tvare labutí na jednom z jazier v Národnom parku Bande Amír. Park tvorí séria šiestich jazier s vodou tmavomodrej farby v pohorí Hindúkuš v strednom Afganistane a nachádza sa približne 75 kilometrov od mesta Bámiján.

Medzitým zamestnankyne radnice v metropole Kábul dostali príkaz, aby zostali doma. Ide tak o ďalšie obmedzovanie žien novými talibanskými vládcami v Afganistane. Taliban sa nečakane dostal k moci v polovici augusta, keď sa práve z krajiny sťahovali poslední americkí vojaci.

Noví talibanskí lídri Afganistanu čelia protestom proti zaobchádzaniu zo ženami a dievčatami, len mesiac po tom, čo Taliban obsadil Kábul.

Rozhodnutie brániť zamestnankyniam radnice v návrate do práce je ďalším prejavom, že Taliban presadzuje tvrdú líniu islamu – napriek prvotným sľubom niektorých predstaviteľov hnutia, že bude tolerantné a prístupné pre všetkých.

Počas svojej predchádzajúcej vlády v 90. rokoch 20. storočia Taliban zakazoval dievčatám a ženám chodiť do školy, do zamestnania a zúčastňovať sa na verejnom živote.

