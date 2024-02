12. február 2024 ELA Správy Rôzne Zrážky ustávajú, počasie teraz konečne prinesie príjemnú ZMENU: Aký bude tento týždeň? Zrážky na našom území konečne ustávajú a situácia sa v priebehu dnešného dňa začne stabilizovať.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Na viacerých miestach Slovenska hrozia ešte pre trvalý dážď povodne. Meteorológovia preto pre viaceré lokality vydali výstrahy prvého a druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Výstrahy

Výstraha druhého stupňa platí pre okresy Michalovce, Trebišov bez Roňavy, Brezno, Banská Bystrica, Ružomberok a Levice západ.

Výstrahu prvého stupňa meteorológovia vydali pre okresy Martin, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš, Žilina – Rajčanka, Prievidza, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Poltár, Revúca, Rožňava, Gelnica, Košice-okolie – Hornád.

Cez víkend sme zažili skutočne bláznivé počasie, ktoré prinieslo dva extrémy. V sobotu do našej oblasti vrcholil príliv veľmi teplého vzduchu, ktorý vyháňal teploty na našom území na poriadne vysoké hodnoty až nad +10 °C.

„Na juhu nášho územia sme dokonca zaznamenali teplotu až cez +19 °C, čo zo soboty činilo jeden z najteplejších zimných dní v novodobej histórii. Teplejší bol len záver februára v roku 2021, kedy sme na Slovensku namerali teplotu cez +20 °C,“ informuje iMeteo.sk.

Počasie sa upokojí

V priebehu noci zrážky začali ustávať a situácia sa počas pondelka bude stabilizovať. Dnes nás stále čaká prevažne oblačné až zamračené počasie, no zrážky by sa mali vyskytovať už len na východnom Slovensku. Nebudú však výrazné.

V utorok sa môžete tešiť na výraznejšiu zmenu k lepšiemu. Zima síce stále nehrozí, ale užijeme si oveľa viac slnečných lúčov.

Teplý február bude pokračovať

„Nad strednou Európou sa už dnes začne zvýrazňovať tlaková výš, ktorá začne v priebehu zajtrajšieho dňa zasahovať aj nad naše územie. Od západu sa tak začne nad Slovenskom oblačnosť pretrhávať,“ dodáva iMeteo.sk.

V nadchádzajúcich dňoch by malo na našom území prevládať stabilnejšie počasie so slabými zrážkami, no teplý charakter februára bude pokračovať.

Teploty by sa na našom území mali aj naďalej pohybovať nad hranicou +10 °C, čo je na február výrazne teplo.

Zdroj: imeteo.sk/dnes24.sk