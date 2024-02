Smradľavé hory: Mount Everest sa topí v ľudských VÝKALOCH! Turisti, BERTE SI ICH so sebou

„Naše hory začali zapáchať,“ povedal pre BBC Mingma Sherpa, predseda vidieckej samosprávy Khumbu Pasanglhamu. Ide o obec, ktorá pokrýva väčšinu regiónu Mount Everest.

Miestni musia riešiť nepríjemnosť v podobe ľudských výkalov. Problémom je, že v dôsledku nízkych teplôt sa exkrementy v takejto nadmorskej výške úplne nerozkladajú.

Horolezci, ktorí sa pokúšajú zdolať Mount Everest či neďalekú horu Lhoce, si budú musieť v základnom tábore zakúpiť vrecúška. Keď sa vrátia z turistiky, kontrola ich prezrie a usúdi, či boli použité.

Počas horolezeckej sezóny trávia horolezci väčšinu času v základnom tábore aklimatizáciou na nadmorskú výšku, kde sú postavené samostatné stany ako toalety, pod ktorými sú sudy na zber exkrementov. Akonáhle začnú svoju cestu nahor, už je to komplikovanejšie.

Väčšina horolezcov a pomocného personálu má tendenciu kopať dieru, ale čím vyššie idete na horu, v niektorých lokalitách je menej snehu, takže musíte ísť na záchod vonku.

Odpadky zostávajú veľkým problémom na Evereste a ďalších horách v regióne, aj keď sa stále zvyšuje počet čistiacich kampaní, vrátane každoročnej kampane vedenej nepálskou armádou.

Základný tábor na Mount Everest navštívi každý rok približne 35-tisíc návštevníkov chystajúcich sa na túru a výlety. Na najvyššiu horu sveta sa však dostane približne 300 až 500 horolezcov.

„Odpad zostáva hlavným problémom, najmä vo vyšších táboroch, kam sa nedostanete,“ hovorí Chhiring Sherpa, generálny riaditeľ mimovládnej organizácie Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC).

Hoci neexistuje žiadne oficiálne číslo, jeho organizácia odhaduje, že medzi táborom jedna na spodku Everestu a táborom štyri smerom k vrcholu, sú asi tri tony ľudských exkrementov.

People climbing Mount Everest will now have to clear up their own poo and bring it back to base camp to be disposed of, authorities have said. pic.twitter.com/KoktOVXix0