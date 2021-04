Zdroj: TASR/Erika Ďurčová ZSSK obnovuje cestovný poriadok. S ktorými vlakmi môžete opäť počítať? Po avizovanom pondelňajšom uvoľnení opatrení očakáva ZSSK postupný nárast dopytu po vlakovej doprave. Preto dochádza k obnoveniu diaľkovej dopravy. 18. apríl 2021 Zo Slovenska Cestovanie

18. apríl 2021 Zo Slovenska Cestovanie ZSSK obnovuje cestovný poriadok. S ktorými vlakmi môžete opäť počítať? Po avizovanom pondelňajšom uvoľnení opatrení očakáva ZSSK postupný nárast dopytu po vlakovej doprave. Preto dochádza k obnoveniu diaľkovej dopravy.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) reaguje na uvoľňovanie opatrení. Od 18. apríla ruší mimoriadny grafikon vlakovej dopravy, ktorý platil od 28. marca tohto roka.

Takmer v plnom rozsahu sa vracia k cestovnému poriadku 2020/2021. Vlaky InterCity (IC) však naďalej zostávajú zrušené, informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Obnovenie dopravy

Po avizovanom pondelňajšom (19. 4.) uvoľnení opatrení očakáva ZSSK postupný nárast dopytu po vlakovej doprave. Preto dochádza k obnoveniu diaľkovej dopravy. Z pohľadu vnútroštátnej diaľkovej dopravy sú podľa Kováča všetky vlaky diaľkovej dopravy vedené podľa pôvodne plánovaného rozsahu. Výnimkou je regionálny rýchlik (RR) Bratislava – Žilina, ktorý bude vedený už od 17. apríla denne, ale aj RR medzi Banskou Bystricou a Bratislavou, ktorý bude vedený 1. septembra a od 5. septembra v nedele. RR, ktorý premáva medzi Zvolenom a Košicami, bude rovnako vedený 1. septembra a od 5. septembra v nedele. Reštauračné vozne naďalej nebudú radené.

Obmedzená zostáva medzištátna doprava. Expresy (Ex) 141, 142, 144 a 145 budú vedené od 18. apríla v úseku Žilina – Čadca. Vlaky EuroNight (EN) 442 a 443 sú vedené na vnútroštátnom úseku Humenné – Žilina a späť. RR Košice – Mukačevo ostávajú zrušené aj naďalej, predpokladá sa ich zavedenie od 1. júla. Zrušené zostávajú napríklad aj RR Poprad-Tatry – Muszyna, zavedené by mohli byť od 3. júla.

Ktorých vlakov sa to netýka?

„O zavedení medzištátnych vlakov v súčasnosti prebiehajú rokovania s partnerskými dopravcami. Komerčné IC vlaky Košice – Bratislava – Viedeň a Košice – Bratislava zatiaľ nebudú vedené,“ ozrejmil Kováč.

Všetky vlaky prímestskej dopravy sú vedené podľa pôvodne plánovaného rozsahu. Netýka sa to však vlakov na traťovom úseku Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany, ktorých zrušenie bolo realizované od 7. marca 2021, či vedenia osobných vlakov 6050 – 6053 na úseku Šahy – Dudince, ktorých zrušenie bolo realizované tiež od 7. marca. Posilová doprava v oblasti Vysokých Tatier bude realizovaná o niečo neskôr, a to od 1. júla. Sezónne vlaky vedené z Medzilaboriec smer Lupkow budú rovnako vedené neskôr oproti pôvodnému plánu, a to od 2. júla. Osobné vlaky 4534 a 4535 na trati Galanta – Trnava budú vedené až od 1. septembra.

Zdroj: TASR