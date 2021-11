24 Galéria Zdroj: TASR/Pavol Zachar 17. novembra budú viaceré PROTESTY: Krúpa zaželal opozičným kolegom ďalšie premorovanie V stredu, 17. novembra, si pripomenieme Deň boja za slobodu a demokraciu. Tento deň je naším štátnym sviatkom. V pláne je spomienková akcia i protivládne protesty. 15. november 2021 ELA Politika

15. november 2021 ELA Politika 17. novembra budú viaceré PROTESTY: Krúpa zaželal opozičným kolegom ďalšie premorovanie V stredu, 17. novembra, si pripomenieme Deň boja za slobodu a demokraciu. Tento deň je naším štátnym sviatkom. V pláne je spomienková akcia i protivládne protesty.

Bratislava si na výročie Nežnej revolúcie 17. novembra zažije rovnakú atmosféru ako vlani. Ulice hlavného mesta sa totiž opäť stanú dejiskom protestov. Minulý rok vyšlo do ulíc v Bratislave vyše 10-tisíc ľudí, protesty pritom boli zakázané, keďže v celom štáte platil núdzový stav. Tento rok ho v máji zrušili. Platia ale prísne pandemické opatrenia, i keď hlavné mesto nie je v čiernej.

Snem Smeru

Opozičný Smer-SD bude mať výročný snem 17. novembra. Avizoval to líder Smeru-SD Robert Fico. Podľa jeho slov chce strana snemom ukázať, ako by konala, keby bola súčasťou vládnej koalície. Vyhlásil, že riešenie nejde cez očkovanie. Pred niekoľkými týždňami sme Fica a jeho stranu videli na čapicovom proteste v Rimavskej Sobote.

Zároveň pozval verejnosť na kladenie vencov k soche Alexandra Dubčeka pred budovou Národnej rady SR, na ktorom sa 17. novembra zúčastnia i delegáti snemu.

„Nie je náhoda, že bude náš snem 17. novembra, pretože v tomto štáte vnímame totálnu deštrukciu právneho štátu, demokracie a ľudských práv,“ uviedol Fico a poukázal na pripravované opatrenia v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou.

Snem sa má konať v režime OTP a testy preplatí centrála strany každému delegátovi. Fico ich odporučil aj očkovaným účastníkom snemu, ale aj tým, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali.

Čo sa im nepáči?

Práve ľudia po testovaní sú podľa Fica najbezpečnejší z hľadiska šírenia nákazy. Namietal napríklad to, že v čiernych okresoch by mohli reštaurácie navštevovať len očkovaní.

„Zaočkovaný môže roznášať COVID-19,“ podčiarkol s tým, že umožnenie voľného pohybu len takýmto ľuďom povedie k problémom a nárastu počtu ochorení.

Kroky vlády v oblasti pandémie vyvolávajú podľa lídra Smeru-SD množstvo ústavných otázok. Vyhlásil, že „všetky hlúpe opatrenia“, ktoré zavádzajú segregáciu a nedobrovoľnosť pri očkovaní, bude strana napádať na Ústavný súd (ÚS) SR. Ten Fico opakovane vyzval, aby rozhodol o ústavnosti vyhlasovania opatrení a obmedzení na základe vyhlášok hlavného hygienika.

OĽaNO obsadilo viaceré miesta

Strana Igora Matoviča OĽaNO sa vopred pripravila. Na celý 16. aj 17. november dopredu ohlásilo podujatia na viacerých frekventovaných námestiach: na Námestí SNP, Námestí slobody, Kollárovom či Hodžovom námestí.

„Chceme dôstojne osláviť tento veľký sviatok demokracie, a preto za prísnych hygienických opatrení a usmernení podľa tzv. covid automatu plánujeme zorganizovať na Námestí SNP malé pripomienkové podujatie. Vzhľadom na organizačné zmeny rušíme rezerváciu ostatných námestí,“ uviedla strana OĽaNO pre Aktuality.sk.

Hlas má svoju akciu

Neparlamentný Hlas-SD pripravuje na 17. novembra vlastnú akciu. Má súvisieť s vyhlásením, týkajúcim sa referenda. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol podpredseda Hlasu-SD a člen Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci Erik Tomáš v odpovedi na otázku, či sa strana pridá k protestným zhromaždeniam, ktoré ohlásili Smer-SD a Republika.

Člen parlamentného výboru pre kultúru a médiá Tomáš Taraba potvrdil, že s kolegom zo strany Život-NS Marekom Gécim sa ohlásených protestov zúčastnia. „Ja budem vystupovať na jednom mítingu, podpredseda strany Marek Géci na druhom, my sa teda týchto protestov zúčastníme,“ oznámil.

Predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO) zaželal kolegom „ďalšie premorovanie“.

Podľa neho ich prístup dokazuje, akú majú zodpovednosť voči štátu, ale i vlastným voličom. „Len sa cez ich chrbty dostať k moci,“ vyhlásil.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Republika

Líder hnutia Republika plánuje protest uskutočniť na Šafárikovom námestí o 15:00 hodine, kde všetkých zvoláva prostredníctvom sociálnych sietí. K protestu sa vyjadril aj na svojom Facebooku v pozvánke: Poďme do ulíc zvaliť vládu korona fašistov!

„Včera schválila vláda brutálne represívne zákony proti ľuďom. V Lotyšsku včera oficiálne zaviedli koronafašizmus a nezaočkovaným poslancom zobrali hlasovacie práva. To je šialené! Robia z ľudí nielen hlupákov, ale najmä otrokov! Ak sa tomu nepostavíme, tak o 2 roky vás bez očkovacieho preukazu či iného papierika o poslušnosti voči systému nevpustia nielen do práce, či s dieťaťom do školy, ale ani k volebným urnám. A potom tu táto vláda zostane navždy. A tak, ako žijeme dnes, budeme žiť po zvyšok života,“ píše na svojom profile Uhrík.

Čo na to hygienici?

Hlavné mesto Bratislava je od pondelka 15. novembra naďalej tzv. červeným okresom a nachádza sa v 1. stupni ohrozenia. Podľa tzv. covid automatu v meste platia viaceré obmedzenia. I keď sú významne limitované všetky hromadné podujatia, nevzťahuje sa to na protesty.

Hygienici totiž demonštrácie nepovažujú za hromadné podujatia. Odvolávajú sa na slovenskú ústavu, ktorá ľuďom garantuje právo zhromažďovať sa.

24 Galéria

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Dnes24.sk/TASR