Aká budúcnosť čaká cestovanie? Podnikatelia v cestovnom ruchu dúfajú i v pomoc štátu, FOTO

Alena Hrehušová podniká v cestovnom ruchu už 20 rokov. Situácia s pandémiou najviac postihla práve tento segment služieb. Čo ich kríza naučila?

Snáď najviac postihla koronakríza cestovateľov a samozrejme ľudí, ktorí v cestovnom ruchu pracujú. Cestovné kancelárie, agentúry a ďalší podnikatelia v tomto segmente služieb, ešte stále nevidia „svetlo na konci tunela“, ale napriek tomu sa snažia prežiť a plánujú, čo ďalej.

O situácii v cestovnom priemysle sme sa rozprávali s Alenou Hrehušovou, ktorá už 20 rokov podniká v cestovaní. Je majiteľkou cestovnej kancelárie Orbis AH, ktorá sa špecializuje najmä na Nemecko, ale i exotické pobyty, ako Maldivy a iné.

Ako si prežila prvú vlnu?

Po veľmi hektickom začiatku roka, kedy sme sa ako cestovná kancelária zúčastnili ako vystavovateľ na výstave cestovného ruchu Slovakiatour sa priznám, že mesiac až dva boli pre mňa príjemným spo­malením a oddychom s tým, že čoskoro pandémia pominie a od leta už bude cestovný ruch „frčať“ v plnom prúde.

Po správach o zrušení najväčšej ľudovej veselice na svete, Oktoberfestu v Mníchove, mi naplno došlo, že tento rok to s cestovaním nebude vôbec ružové.

Aké boli najväčšie negatívne dopady na tvoju cestovnú kanceláriu?

Okrem toho, že od marca sme nepredali a neuskutočnili ani jeden zájazd a máme nulový obrat a zisk a nevieme, kedy sa situácia znormalizuje a stabilizuje, je to skutočný boj o udržanie chodu cestovnej kancelárie a platenie všetkých nevyhnutných nákladov.

Bolo to náročné na psychiku, kedy človek, pre ktorého práca je vášňou a robí ju celým svojím srdcom, zrazu zostane bez práce a činnosti a bez vidiny, kedy to všetko skončí.

Prešla som si rôznymi fázami a začala byť viac trpezlivá, tolerantná, pokorná a naučila som sa improvizovať a hľadať nové možnosti a dúfať, že opäť bude dobre a vráti sa kultúra cestovania. A vymizne tzv. Mass turizmus, ktorý s cestovaním a spoznávaním nemal nič spoločné, bol to len zhon, chaos a neskutočný konzum za poddimenzované ceny služieb, kde vládla kvantita nad kvalitou

Pomohlo ti nejako letné obdobie?

Nie, nula predaných zájazdov. Ale priznám sa, ani som sa veľmi o to nepokúšala. Pri stále meniacich sa podmienkach to bolo skôr frustrujúce, či pre nás alebo aj pre klientov.

Ja sama som si dopriala dovolenku pri mori na ostrove Rhodos, aby som aspoň trošku podporila kolegov, oddýchla si a nabrala síl. Aby som ukázala, že cestovať je možné, aj keď človek nevie, čo ho po návrate domov čaká.

Bol to pre mňa skutočný luxus, lebo leto pre mňa vždy bola TOP sezóna, kedy som o dovolenke mohla len snívať a bolo to najrušnejšie pracovné obdobie v roku.

Podarilo sa ti naplniť očakávania klientov?

Klienti vyčkávali a vyčkávajú, riešili sme poukazy, na základe ktorých si presúvali dovolenku na budúci rok. Odškodňovanie klientov, ktorí patria do rizikovej skupiny a majú nárok na vrátenie plnej sumy za neuskutočnený zájazd, je veľmi náročné a komplikované.

Ja osobne to vnímam ako nie veľmi šťastné riešenie, lebo peniaze od klientov sú v obehu, teda v letenkách, v hotelových službách, museli sme zaplatiť všetky dane a odvody.

Cestovné kancelárie nedisponujú týmito financiami a veľmi sme vďační klientom, ktorí chápu našu veľmi náročnú situáciu. Tú sme nespôsobili my, ale vyššia moc a vychádzajú nám v ústrety svojou trpezlivosťou a toleranciou. Uvidíme, čo prinesie budúci rok, ale pre spokojnosť klientov urobíme maximum, tak ako sme to robili odjakživa.

Ako hodnotíš pomoc štátu? A čo by mali zlepšiť?

Okrem pár "drobných " som od začiatku marca nedostala žiadnu finančnú podporu od štátu a keby som nemala nejaký finančný vankúš, tak už dávno by som musela svoje podnikanie ukončiť. Cestovnú kanceláriu, ktorá je pre mňa ako dieťa, by som musela po 20 rokoch zatvoriť.

Patríme medzi najviac postihnutý segment podnikania a náš prezident Asociácie cestových kancelárii a agentúr (SACKA), sekretariát a prezídium vyna­ložili obrovské niekoľkomesačné úsilie, ktoré vyzerá, že naberá na obrátkach. Bolo pochopené a mali by sme dostať odškodnenie zo strany štátu v najbližšom období.

Osobne si myslím, že ako prichádzali obmedzenia zo strany štátu, čo je samozrejme pochopiteľné, ruka v ruka sa malo riešiť aj odškodnenie a mohlo sa predísť mnohým bankrotom spoločností.

Ako vnímaš druhú vlnu?

Pre mňa ukazovateľom vývoja v cestovnom ruchu boli Nemci, tak ja už som viac-menej bola na to pripravená už v lete. Keď som vedela, že sa neuskutoční Oktoberfest a postupne sa v Nemecku začali rušiť aj Vianočné trhy, čo je jedna z TOP sezón, keďže je to ich dlhoročná tradícia.

Psychicky som sa tak nastavila, že si nepomôžem a je potrebné to prežiť v zdraví, pokorou a venovať sa tomu, na čo som pri plnom chode firmy nemala čas.

Cestovný ruch je veľmi zložitá oblasť hospodárstva, ktorá sa skladá z mnohých poskytovateľov služieb a všetkých nás čaká obrovská reforma a nový pohľad a vývoj.

Myslíš, že sa cestovný ruch ešte pozbiera?

Všetci v tom veľmi silno veríme, a to nás drží nad vodou, ale bude to trvať niekoľko rokov a už to nebude také cestovanie, aké sme zažili pred pandémiou COVID-19. Ja veľmi dúfam, že v konečnom dôsledku to bude omnoho lepšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie.

Čaká nás všetkých veľmi veľa práce a zmena myslenia, návykov a trpezlivosti. Bez finančnej pomoci, ale aj zmeny legislatívy v oblasti podnikania v cestovnom ruchu, všetkých krajín na celom svete, to nebude možné a bude to trvať mesiace a roky.

Prognóza je až 4 roky, pokiaľ sa cestovanie bude ako tak podobať tomu, čo sme poznali pred pandémiou. S veľkým napätím očakávame vakcínu a neskôr liek proti vírusu, aby sa opäť ľudia prestali báť cestovania.

Všetci sa budeme sa musieť naučiť žiť s vírusom a aj tým, že sa to môže opakovať.

Aké plány máš do budúcnosti?

Na jeseň a zimu sme mali pripravené veľmi zaujímavé zájazdy a pobytové balíčky pre jednotlivcov, ale aj skupiny. Žiaľ, nová vlna pandémie všetky naše plány zmarila a už vieme, že minimálne do jari sa cestovať nezačne.

Rozhodli sme sa využiť tento čas na vylepšenie webových stránok a prípravu nových zájazdov.

Okrem destinácií, ktoré sme ponúkali, máme i novinku. Destináciu, ktorú neponúka priamo žiadna cestovná kancelária, a to nádhernú originálnu Jamajku. Veľmi sa z toho tešíme a dúfame, že sa z toho budú tešiť aj naši klienti.

Čaká nás tiež reorganizácia a rozširovanie celej firmy. Vyzerá to tak, že tento náročný rok bol a je pre nás veľkou výzvou a školou v biznise.

