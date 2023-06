Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Aké nás čaká LETO v Európe a na Slovensku? Toto je nová prognóza na najbližšie mesiace Americká meteorologická spoločnosť pravidelne uverejňuje svoje dlhodobé prognózy na nadchádzajúce ročné obdobie. 3. jún 2023 ELA Správy Rôzne

Leto podľa AccuWeather

Meteorológovia z AccuWeather tvrdia, že tohtoročné leto začne rýchlo, a to najmä v strednej, západnej a severnej Európe, zatiaľ čo juhovýchodné oblasti by mohli zažiť pomalší prechod do letnej sezóny. Informuje o tom portál iMeteo.sk.

Vo všeobecnosti sa podľa hlavného prognostika AccuWeather očakáva, že extrémne horúčavy budú na celom kontinente v porovnaní s poslednými rokmi menej časté, čo znamená, že tohtoročné leto bude teplé, no nemalo byť extrémne horúce s veľkými výkyvmi od dlhodobého normálu.

Hoci nadchádzajúca sezóna nemusí byť taká horúca ako predchádzajúce letá, odborníci tvrdia, že by mohla byť nebezpečná, čo sa týka požiarov a sucha.

Európu čaká viacej zrážok, ale lejaky nevyriešia problém sucha, ktoré od minulého roka sužuje južnú časť kontinentu.

Leto v Európe

„Hlavnou témou leta pre túto časť kontinentu je, že akýkoľvek dážď prinesie len krátkodobú úľavu a sucho, ktoré sa zhoršilo minulé leto, nezmizne ani v jednej z týchto lokalít,“ povedal Roys, hlavný meteorológ AccuWeather na margo sucha v Španielsku, Portugalsku a južnom Francúzsku.

Časť strednej a juhovýchodná Európa je oblasťou, ktorá bude v nadchádzajúcej sezóne menej vystavená častým horúčavám. Leto v tejto lokalite má byť teplotne blízko priemeru, no zároveň budú tieto krajiny viac vystavené častým prudkým poveternostným javom ako lejaky či búrky.

Aké bude leto na Slovensku?

Slovensko by podľa prognózy od AccuWeather malo zažiť leto, ktoré by nemalo byť extrémne horúce a nečaká nás ani príliš veľké sucho. Naopak, čaká nás viac zrážok, takže suchom by sme počas leta trpieť nemali.

Tých, ktorí nemajú radi príliš vysoké teploty, môže táto dlhodobá predpoveď potešiť. Extrémne vysoké teploty by mali byť na Slovensku menej časté a skôr by sme sa mali držať priemerných letných teplôt.

Na záver len dodáme, že ide o dlhodobú predpoveď meteorologickej spoločnosti AccuWeather. Pri dlhodobých prognózach treba brať do úvahy, že tieto predpovede sú skôr orientačné a nie sú 100-percentne spoľahlivé, keďže ide o prognózu na nasledujúce tri mesiace.

