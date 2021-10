Zdroj: unsplash.com / CC0 1.0 Ako na imunitu počas jesene? Zabudnite na CUKOR, obmedzte SOĽ a rozhýbte sa! Aj menšie úpravy životosprávy majú svoj význam. Stačí málo a budete sa cítiť ako nový človek! 3. október 2021 Magazín

Pitný režim treba dodržiavať aj v chladnejších mesiacoch, hoci pocit smädu nie je taký výrazný ako v lete. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ako súčasť odporúčaní týkajúcich sa zdravého životného štýlu aj počas jesenných mesiacov. Jeho súčasťou by mali byť aj zdravá strava či športové aktivity.

Najvhodnejší nápoj a jedálniček

Najvhodnejším nápojom je podľa hovorkyne úradu Daše Račkovej pitná voda z kohútika, ochutiť si ju možno nakrájaným ovocím alebo bylinami. Vyhýbať sa treba nápojom s pridaným cukrom, pitný režim si je vhodné dopĺňať nesladeným čajom alebo minerálnou vodou.

V jedálničku detí by podľa nich nemali chýbať ovocie a zelenina, keďže obsahujú dôležité vitamíny a minerály, ďalej mliečne výrobky, ktoré obsahujú vitamín D. Súčasťou jedálnička by mali byť aj orechy, ktoré obsahujú zinok, tiež strukoviny či celozrnné potraviny obsahujúce vlákninu. Strava má byť pravidelná a pestrá, no jedlá by sa v jedálničku mali priebežne obmieňať.

Čo by ste mali obmedziť?

Príjem kuchynskej soli je potrebné podľa odborníkov obmedzovať do piatich gramov denne, čo je približne jedna čajová lyžička. Vhodné je tiež obmedziť potraviny s vysokým obsahom soli, napríklad údeniny, konzervované potraviny, slané oriešky, lupienky. Hotové jedlá odporúčajú neprisáľať.

Vyšší príjem soli v strave môže podľa ÚVZ súvisieť so zvýšenými hodnotami krvného tlaku a s výskytom hypertenzie.

Hýbte sa!

Pilierom zdravého životného štýlu je pravidelný pohyb. Denne by sa mu mali ľudia venovať aspoň 30 minút. Račková poukázala na to, že pohyb je pri priaznivom počasí najlepší na čerstvom vzduchu.

„Fyzická aktivita má význam v prevencii mnohých rozšírených chronických ochorení, výskytu obezity a nadváhy a priaznivo vplýva aj na obranyschopnosť organizmu. Pozitívne účinky fyzickej aktivity na zdravie sa prejavujú najmä za predpokladu, že je vykonávaná pravidelne, s dostatočnou intenzitou a dlhodobo,“ uviedla.

Malé zmeny

Úrad hovorí, že aj menšie úpravy životosprávy však majú svoj význam. Vhodné je dopriať si ráno krátku rozcvičku, pri telefonovaní sa prechádzať, častejšie chodiť namiesto výťahom po schodoch, vymeniť aspoň v niektoré dni obvyklú prepravu autom alebo hromadnou dopravou za prechádzku alebo sa presunúť bicyklom.

Psychické a fyzické zdravie podporuje tiež pobyt v prírode, čo posilňuje imunitný systém. Pobytom v prírode telu možno dodať množstvo kyslíka, ktorý je pre zachovanie dlhodobo dobrého zdravia veľmi dôležitý.

