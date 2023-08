Ako prežiť POŽIAR? Vynález sa javí ako NECHUTNÝ, no môže zachrániť život

Lesné požiare v Grécku šokovali verejnosť a otvorili otázku bezpečnosti. Oheň v otvorenom priestore sa dokáže šíriť veľmi rýchlo, no možností, kam ujsť, je podstatne viac. Predstavte si však situáciu, že vás uväznia plamene v budove. Po vypuknutí požiaru oheň čoskoro pohltí veľké množstvo kyslíka. Odkiaľ získať drahocenné minúty naviac?

Možno ste netušili o istom patente Williama O. Holmesa z roku 1981. Vynálezca skúmal masívne požiare vo výškových budovách, ktoré si vyžiadali množstvo životov v dôsledku vdychovania toxického dymu. To, že zomierame častejšie na následok vdychovania dymu, ako na popáleniny, potvrdili aj viaceré odborné štúdie.

Predstavte si, že ste na hotelovej izbe, ktorú nemožno opustiť, pretože všade okolo nej sú plamene. Ako si poradiť v uzavretom priestore? Podľa Holmesovho postupu vás môže zachrániť toaleta. Vynálezca si nechal patentovať dýchaciu hadicu. Na akom princípe funguje? Hadicu je potrebné prestrčiť cez vodu v záchodovej mise, ktorá slúži ako istá bariéra pachu medzi kúpeľňou a potrubím. A potom ostáva jediné – vdychovať vzduch pomocou hadičky. Informuje o tom portál IFLScience. Striaslo vás pri takejto predstave? Nečudujeme sa, no vďaka tejto pomerne bizarnej pomôcke máte kyslík.

Holmes myslel na nevábne a nebezpečné výpary a preto jeho dýchacia hadica obsahuje uhlíkový filter. Tak či onak, jeho nápad sa v minulosti nestretol s nadšením a mnohí ho dodnes považujú za nechutný.

Foto: ilustračné

Odd #patent time. 😳 In 1982 William O. Holmes received this patent🔻, for a "fresh air breathing device & method," supplying hotel guests with fresh air while awaiting rescue from toxic gases & smoke, by inserting a breathing tube through the water trap of a toilet's vent pipe. pic.twitter.com/qpKq5O2o7u