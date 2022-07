Zdroj: pixabay.com Ako sa UBRÁNIŤ pred žralokom? Expert na predátorov radí: TOTO určite neskúšajte! Viete, ako sa správať, ak sa stretnete zoči-voči žralokovi? A čo určite neskúšať? 4. júl 2022 Monika Hanigovská Magazín

4. júl 2022 Monika Hanigovská Magazín Ako sa UBRÁNIŤ pred žralokom? Expert na predátorov radí: TOTO určite neskúšajte! Viete, ako sa správať, ak sa stretnete zoči-voči žralokovi? A čo určite neskúšať?

Aj Slovákmi otriaslo mrazivé video, na ktorom Rakúšanka prišla o život potom, čo ju v Červenom mori napadol žralok. Egyptské ministerstvo životného prostredia zároveň potvrdilo, že po útoku dravca zomrela pri Hurghade ďalšia žena.

Útok sa odohral blízko pláže v takzvanej bezpečnej zóne. Čo robiť a naopak, čomu sa vyvarovať, ak sa ocitnete v blízkosti žraloka? A v čom hotelové rezorty robia chybu?

Siete nejdú na dno

„Najväčší omyl, ktorý robia prevádzkovateľa rôznych rezortov je, že vyčlenia nejakú zónu bójkou alebo povesenými sieťami, ktoré ale nikdy nejdú na dno,“ vyhlásil dokumentarista a odborník na žralokov Steve Lichtag, ktorý sa predátorom a podmorskému svetu venuje už desiatky rokov. Informuje o tom CNN Prima NEWS.

Ako prezrádza Lichtag, je to oblasť, kde sedí plavčík a je takzvane sledovaná, ale to vôbec neznamená, že vás to vždy ochráni. „Je to iba oblasť, kde sedí plavčík a pozerá sa na plavcov, keby niečo, ale to neznamená, že tam nezavítajú tí, ktorí do oceánu vlastne patria,“ zdôraznil.

Čo (ne) robiť, keď vás napadne?

„V prípade obrany proti žralokom je dôležité zamerať sa na jeho nos. Jednoducho dajte žralokovi päsťou do rypáka, naozaj to nemajú radi,“ dodal Lichtag.

Podľa jeho slov je najlepšie, ak úder zameriate na jeho tvár, žiabre alebo oči. A najmä, zachovajte pokoj, ak sa vám to zdá nemožné: „Mali by ste s ním mať očný kontakt. Nerobte to, že budete rýchlo plávať preč a zmätene búchať do vody. On sa chce pozrieť, čo sa na tej hladine robí.“

Bránili sa, prežili

Stretnutie človeka a obávaného predátora nemusí skončiť najväčšou tragédiou. Potvrdzuje to aj prípad, ktorý sa nedávno odohral v americkej Floride. Dievča spolu s rodinou hľadali mušle, keď k nej priplával trojmetrový žralok a zahryzol jej do stehna.

Dievča rýchlo zareagovalo. Pichlo žraloka do očí a udrelo ho. Následne jej brat, profesionálny hasič, útok odrazil, žraloka úspešne odohnal a sestru vytiahol do člna cudzieho človeka.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk