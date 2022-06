Zdroj: instagram.com/andreaveresovaofficial Andrea Verešová sa chcela pochváliť exotikou: Slováci a Česi hovoria o TRAPASE, VIDEO Známa modelka chcela ukázať krásnu exotickú krajinu, no miesto toho niektorých fanúšikov stihla upútať niečím iným. 29. jún 2022 Magazín

Andrea Verešová je veľkou milovníčkou exotických dovoleniek. Úspešná modelka a bývalá Miss Slovensko je na Instagrame ako ryba vo vode. Nie je preto ničím nezvyčajným, keď ukazuje krásne miesta, ktoré navštevuje spolu s rodinou.

Chcela sa pochváliť, ale…

Nebolo tomu inak ani teraz! Jej zámer jej však celkom nevyšiel. Rodáčka zo Žiliny pridala video z dovolenky na Seychelách, na ktorom si vychutnáva jazdu v priesvitnom kajaku. „Jeden z najlepších výletov vôbec,“ opísala svoju jazdu na Instagrame.

To nie je hokejka

Slováci a Česi chválili krásnu krajinu, samotnú modelku, no ďalším nemohlo neuniknúť to, že má pádlo k sebe otočené zlou stranou, a jej športový výkon vtipne okomentovali.

„To nie je hokejka, držíš to opačne,“ napísal jej jeden z komentujúcich priaznivcov a pridal k tomu hashtagy ako #trapas #drzimtojakvarechu a #videonasilvestra.

„Niekedy je zapnutie mozgových buniek viac, ako len ukazovať prázdne fotky,“ pridal sa ďalší, no našli sa aj takí, ktorí sa jej snažili poradiť, aby si otočila pádlo.

Modelka vie občas pobaviť

Jej „dovču“ si všimli aj české médiá. Expres čitateľom pripomenul, že pôvabná modelka občas dokáže na internete pobaviť.

„Či už to sú výroky o tom, že tequila lieči cukrovku a je dobrá na chudnutie, alebo sú to jej nepodarené retuše vlastného tela, kedy si sem-tam zúži lýtko, alebo sú to fotky, kde si magicky pričaruje opaľovacie krémy, na ktorých sa zrejme predtým nenachádzali,“ opisuje český portál.

