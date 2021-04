Zdroj: TASR/Milan Kapusta AKTUÁLNE: Maďarské kamióny si prišli po vakcínu Sputnik V! Firma im ich ODMIETLA vydať Dva maďarské kamióny prišli v pondelok (12. 4.) do Šarišských Michalian naložiť 37 paliet vakcíny Sputnik V. 16. apríl 2021 Zo Slovenska

16. apríl 2021 Zo Slovenska AKTUÁLNE: Maďarské kamióny si prišli po vakcínu Sputnik V! Firma im ich ODMIETLA vydať Dva maďarské kamióny prišli v pondelok (12. 4.) do Šarišských Michalian naložiť 37 paliet vakcíny Sputnik V.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Vedenie firmy Imuna Pharm im ich odmietlo vydať s tým, že vakcína je majetkom štátu a musí prejsť riadnym odovzdávacím konaním. Následne firma odoslala na pokyn ministerstva 46 ampuliek vakcín na testovanie do Maďarska.

Odmietli naložiť vakcíny

„Samozrejme, že sme odmietli vakcínu naložiť. My za ňu máme zodpovednosť a ak by niekde vakcína odišla, tak musí prejsť normálnym odovzdávacím konaním. Musí niekto prísť, kto to skontroluje, preberie, a to je relatívne zložitá operácia,“ uviedol predseda predstavenstva Imuna Pharm Juraj Kamarás.

Priblížil, že prítomnosť kamiónov oznámili ministerstvu zdravotníctva. Vodiči s kamiónmi sú aktuálne v areáli firmy.

Závod v uplynulých dňoch navštívili aj audítori od ruského výrobcu. „Bol audit, spísali sme zápis, všetko v poriadku. Kontrolovali naše procesy, skladovanie. Robili sme všetky pokusy podľa európskeho liekopisu, ktorý je záväzný v Európskej únii,“ skonštatoval Kamarás.

Nemajú pokyny

Podľa jeho slov sú pripravení na distribúciu vakcín. „Pre všetky vakcinačné centrá máme nakúpené zvalidované chladiace zariadenia, takže my potrebujeme len pokyn. Exspirácia končí siedmy a ôsmy mesiac tohto roku, čiže bolo by sa treba ponáhľať, lebo medzi vakcináciou musí byť nejaký čas, aby sme náhodou nevyšli z termínu,“ vysvetlil predseda predstavenstva s tým, že zatiaľ pokyny žiadne nemajú.

Zdroj: TASR