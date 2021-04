4 Galéria Zdroj: Facebook.com/Na telo s Michalom Kovačičom Šéfka ŠÚKL: Maďari odporúčali Sputnik netestovať! Ako reaguje na vyhrážky, že ju rozrežú? Riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzana Baťová sa postavila pred kamery a vysvetľovala, prečo nedostala ruská vakcína Sputnik V u nás zelenú. A čo hovorí na vyhrážky? 14. apríl 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska

Šéfka ústavu prišla pod paľbu kritiky Igora Matoviča, ktorý ešte ako bývalý premiér vybavil vakcínu z Ruska. Lenže, práve ŠÚKL neodporúča ňou testovať na Slovenku. „Stanovisko sme neprehnali a ani to, že by sme neodporúčali očkovanie. Napísali sme, že nevieme prijať záver, o pomere prínosu a rizík kvôli málo informáciám,“ povedala Zuzana Baťová v relácii Na telo plus v Televízii Markíza.

Výroba vakcíny

Odborníčka v oblasti liekov sa vyjadrila trochu viac aj k samotnej vakcíne. „Vieme, že existuje niekoľko značkových mien tejto vakcíny a po Rusku je tak do desať výrobných miest. Potrebujeme vedieť o liekoch a vakcínach všetko, nežiadame nič navyše, ideme podľa nastavených pravidiel,“ vysvetľuje Baťová.

Moderátora Michala Kovačiča zaujímalo, ako na negatívne stanovisko zareagovali vo vláde. „Bolo rokovanie pandemickej komisie v polovici februára, kde som počula, že sa diskutuje o ruskej vakcíne. Povedala som, aké sú naše možnosti. Potom bolo dva týždne ticho, ale zrazu sa doviezla ruská vakcína,“ prezradila šéfka ŠÚKL a doplnila: „Keď sme vyslovili, že nie sme schopní odobriť vakcínu, zostalo poriadne ticho…“

Predložila dôkaz

Premiér Eduard Heger vyhlásil, že ŠÚKL oslovil len štyri laboratória. V Maďarsku, Česku, Nitre a Bratislave. Ale, v ŠÚKL majú iný názor. „Najprv sme oslovili spomínané štyri laboratória, ale potom aj ďalšie po celej Európe. Niektoré sa neozvali, niektoré do dvoch troch dní, a niektorým sme telefonovali, ale keď to zhrniem, tak to všetky odmietli a opätovne nás upozornili, že kontrolujú len registrované vakcíny a lieky,“ skonštatovala Baťová a moderátorovi priamo v štúdiu ukázala mail, na ktorom malo byť spomínaných 30 oslovených adries.

Sputnik V a pečiatka

Podľa slov Zuzany Baťovej mali odporučiť v Maďarsku, aby sa vakcína netestovala. „Dostali sme odpoveď, že náš Sputnik V testovať nebudú. Stále však nechápem, čo Igor Matovič myslí, ale nám odporučili, aby sme uznali analytický certifikát, ktorý spravil výrobca,“ povedala šéfka ústavu a následne moderátor Michal Kovačič poznamenal, že nám vlastne „radili“, dať na tieto vakcíny pečiatku.

Ako reagovala odborníčka na reakciu, že vakcínu AstraZeneca má ŠÚKL „preferovať“? „Pravidlá sú rovnaké a nie sme na nich ani na nikoho, menej prísni. Nič nezahmlievame a transparentne to zverejňujeme. Presne toto by sme chceli aj od iných krajín,“ odpovedala Baťová.

Aj keď mnohé krajiny vakcínu Sputnik V vo veľkom používajú, tá naša je zamknutá a čaká, čo sa bude s ňou diať. Na to narážal aj Michal Kovačič, pretože nie je problém s úmrtiami. „Nemáme k tomu konkrétnejšie čísla a nežiadúce účinky. Napríklad Maďarsko vložilo len jeden nežiadúci účinok… Keď ich pichlo len sto, tak to sedí, ale pichli ich niekoľko tisíc,“ oponuje Baťová.

Útoky a vyhrážky

Nepríjemnosti ohľadom aktuálnej situácie sa dotkli samotnej riaditeľky. Dostala totiž správy o tom, že ju rozrežú! „Kedy som sa naozaj zľakla? V momente, keď sa to nedotýkalo len mňa, ale aj mojej rodiny. Polícia zareagovala promptne a ochranku nemám, a nežiadala som o ňu, ale keby sa to stupňovalo, môžem tak spraviť,“ šokuje Baťová.

Na záver ešte povedala: „Úlohou očkovania je, aby slúžilo ako prevencia a aplikuje sa zdravým ľuďom, na rozdiel od portfólia liekov, ktoré dávame ľuďom, ktorí sú chorí. Opatrnosť je na mieste a je to naša povinnosť.“

4 Galéria

