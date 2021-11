Zdroj: UNLP DESIVÝ nárast hospitalizovaných pacientov s covidom! Pomohol by trojtýždňový LOCKDOWN? Vyzerá to tak, že pandémia koronavírusu sa na Slovensku ešte viac rozširuje. Na mieste je otázka, či by ju mohlo pribrzdiť "vypnutie" krajiny? 23. november 2021 han Zo Slovenska

Prostredníctvom 23 107 vykonaných RT-PCR testov odhalili v pondelok (22. 11.) na Slovensku 6 739 prípadov nákazy novým koronavírusom. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke.

Zo 6 739 pozitívne testovaných osôb PCR testom nebolo viac ako 70 percent ľudí zaočkovaných. „Najviac pozitívne testovaných bolo v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystric­kom,“ uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Pozitívny antigénový test malo 3 093 osôb, viac ako 72 percent z nich nemá očkovanie.

Lôžka sa plnia

Počet pacientov v nemocniciach stúpol o 161. Je v nich 3 182 ľudí, na JIS je 300 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 258 osôb.

„Takmer 83 percent z pacientov v nemocniciach nie je zaočkovaných, alebo má len jednu dávku očkovacej látky,“ dodala Eliášová.

Pribudlo 4 772 zaočkovaných osôb prvou dávkou a 1 545 plne zaočkovaných osôb.

Celkový počet zaočkovaných je 2 591 618 a plne zaočkovaných osôb je 2 447 128.

Primár chce lockdown

„Podporujem vyhlásenie lockdownu. Situácia v nemocniciach je v súvislosti s ochorením Covid-19 kritická. Nemocnice sú na hranici svojich možností. Realita je taká, že mŕtvi zachraňujú živých uvoľnením lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou. Zdravotníci sú zúfalí,“ uviedol na Facebooku lekár a primár NsP Považská Bystrica Milan Kulkovský.

„Žiaľ, jedinou možnosťou, ktorá by dokázala zhoršovanie súčasnej situácie aspoň spomaliť, je lockdown pre všetkých, vrátane očkovaných. Je to nespravodlivé ale jediné možné riešenie. Sprísňovanie opatrení len pre určitú skupinu ľudí je bezzubé, keďže časť z nich sebecky nerešpektuje nič a k spolupráci ich nepresvedčí ani súčasná kritická situácia a fakty. Naviac títo ľudia zneužívajú to, že kontrola dodržiavania opatrení nie je efektívna,“ dodal Kulkovský.

Preto je na mieste otázka, ako sa k tomu postavila koalícia. Tá sa už mala dohodnúť na nových pravidlách, ktoré vláda oznámi zajtra.

