DOHODA o lockdowne: Koalícia súhlasí s tvrdšími opatreniami! Budú mať zaočkovaní VÝHODY?

Zdroj: TASR/Michal Svítok , TASR/Martin Baumann

Ako uvádza portál pravda.sk, malo by sa jednať o kompromisné riešenie. O konkrétnych opatreniach, obmedzeniach a nariadeniach, ktorými sa najbližšie týždne budeme riadiť, sa dozvieme zajtra „na vláde“.

Podľa slov ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), ktoré vyriekol tesne pred polnocou, budú opatrenia o niečo iné ako sa čakalo. „Nemôžem povedať, že to bude platiť pre všetkých,“ povedal Krajniak.

Trojtýždňový lockdown?

V hre je viacero možností, ale napríklad minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) je za trojtýždňový lockdown pre všetkých. Ak by sa zaviedol čím skôr, mohli by sme sa dočkať Vianoc bez prísnych opatrení.

Podobne to vidí aj premiér Eduard Heger (OĽANO). „Predseda vlády SR Eduard Heger v žiadnom prípade nebude hazardovať so životmi zaočkovaných či nezaočkovaných, a preto sa intenzívne zaoberá možnosťou trojtýždňového lockdownu pre všetkých obyvateľov, ako to navrhuje Ministerstvo zdravotníctva SR a konzílium odborníkov. Práve názor odborníkov je v tomto smere pre predsedu vlády kľúčový,“ uviedla Hegerova hovorkyňa Ľubica Janíková..

Podľa premiéra je nutné situáciu riešiť okamžite aj preto, aby sme mali pokojnejšie Vianoce a mohli neskôr opatrenia uvoľňovať s ohľadom na blížiacu sa sezónu v cestovnom ruchu.

Ako to vidia ostatní?

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v pondelok médiám potvrdil, že sa hovorí o zavedení tvrdého lockdownu pre všetkých a núdzového stavu. Poslankyňa Janka Bittó Cigániková (SaS) poznamenala, že sa koaličná rada dohodla „na kompromise“ a líder SaS Richard Sulík odkázal, že sa všetko dozvieme v stredu.

Web pravda.sk ešte uvádza, že podľa poslanca Petra Pčolinského (Sme rodina) sa rokovalo štyri hodiny a očkovaní by mali mať isté výhody.

Premiér Heger a minister zdravotníctva Lengvarský oznámia podrobnosti v stredu.

