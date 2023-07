Američan prešiel počas exkurzie do Severnej Kórey: Pravdepodobne skončil vo väzbe

Americký občan vstúpil bez povolenia na územie Severnej Kórey, kde ho zrejme zadržali. Oznámilo to v utorok na Twitteri velenie síl OSN, ktoré sa na Kórejskom polostrove snaží zaisťovať bezpečnosť. TASR o tom píše podľa správ agentúr AP a AFP.

Američan prešiel z Južnej do Severnej Kórey počas exkurzie v demilitarizovanej zóne. Velenie síl OSN sa domnieva, že v súčasnosti je vo väzbe v KĽDR a dodáva, že spolupracuje so severokórejskou stranou v snahe incident vyriešiť.

Prípady, kedy by Američania alebo Juhokórejčania prešli do Severnej Kórey, sú veľmi zriedkavé a situácia je skôr opačná.

Ako pripomína AP, od konca kórejskej vojny (1950–1953) utieklo do Južnej Kórey viac ako 30-tisícSeverokó­rejčanov, aby sa vyhli politickému útlaku a ekonomickým ťažkostiam vo svojej vlasti.

Foto: ilustračné

A U.S. National on a JSA orientation tour crossed, without authorization, the Military Demarcation Line into the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). We believe he is currently in DPRK custody and are working with our KPA counterparts to resolve this incident. pic.twitter.com/a6amvnJTuY