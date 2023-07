3 Galéria YouTube.com/Local Team Zdroj: YouTube.com/Il Fatto Quotidiano Letisko zachvátili PLAMENE: V obľúbenej destinácii uviazlo množstvo turistov, VIDEO Obľúbené letisko, ktoré využívajú aj dovolenkári zo Slovenska, museli dočasne uzatvoriť. 17. júl 2023 Zo zahraničia

Prílety a odlety na letisku v Catanii nachádzajúcom sa na talianskom ostrove Sicília museli byť v nedeľu večer pozastavené z dôvodu požiaru. Uviedla to agentúra ANSA.

Do stredy nič nepoletí

Spoločnosť SAC, ktorá prevádzkuje medzinárodné Letisko Vincenza Belliniho, pôvodne oznámila, že lety budú v pondelok pozastavené najmenej do 08.00 hodiny. Letisko neskôr na sociálnej sieti Twitter potvrdilo dlhšie obmedzenia: „Letová prevádzka je pozastavená do stredy 19. júla do 14.00.“

Lety museli presmerovať

Prvé tiesňové volanie prijali hasiči o 23.29 hodine. Požiar sa im podarilo dostať pod kontrolu a uhasiť. Priestory terminálu, ktorý cestujúci v zhone opustili, sú však stále zadymené.

Udalosť si nevyžiadala zranených. Agentúra ANSA informovala, že lety boli presmerované na iné letiská na ostrove.

Uviaznuť mali aj Slováci

Podľa agentúrnych správ bezpečnostní pracovníci hnali všetkých cestujúcich von z budovy. Svetlo zhaslo a v zadymených priestoroch sa tvorila tlačenica, v ktorej sa ozýval krik a nárek. Podľa portálu tvnoviny.sk mali na letisku uviaznuť aj desiatky dovolenkárov zo Slovenska.

