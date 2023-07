4 Galéria Zdroj: Twitter / Polície ČR Na D2 havarovali DVA autobusy, jeden bol slovenskej spoločnosti: 60 zranených a MŔTVY vodič! Desiatky ľudí sa zranili v pondelok popoludní pri nehode dvoch autobusov na diaľnici D2 neďaleko Brna. 17. júl 2023 ELA Zo zahraničia

17. júl 2023 ELA Zo zahraničia Na D2 havarovali DVA autobusy, jeden bol slovenskej spoločnosti: 60 zranených a MŔTVY vodič! Desiatky ľudí sa zranili v pondelok popoludní pri nehode dvoch autobusov na diaľnici D2 neďaleko Brna.

K nehode došlo podľa príspevku polície na sociálnej sieti Twitter na treťom kilometri diaľnice D2 v smere na Brno pri Rebešoviciach. Polícia hovorí o niekoľkých desiatkach zranených.

Ťažko zranení

Autobus slovenskej spoločnosti Turancar bol účastníkom pondelkovej nehody dvoch autobusov na diaľnici D2 neďaleko Brna, pri ktorej zomrel vodič a zranilo sa 60 ľudí. Vyplýva to z fotografií zverejnených hasičmi Juhomoravského kraja, uvádza TASR.

V oboch autobusoch bolo celkovo asi 70 ľudí. Ťažké zranenia utrpelo 13 z nich, 47 ľudí je podľa televízie Nova zranených stredne ťažko alebo ľahko. Všetkých zranených sa hasičom už podarilo z vozidiel vyslobodiť.

Juhomoravský hejtman Jan Grolich pre Českú televíziu uviedol, že v jednom z autobusov boli cudzinci, pravdepodobne Indovia. Podľa hovorcu spoločnosti FlixBus, ktorá spolupracuje so slovenskou firmou Turancar, bolo na palube tohto autobusu 35 ľudí a dvaja vodiči. Autobus išiel na linke z Budapešti do Prahy. Do autobusu Turancar/FlixBus narazil zozadu druhý autobus.

Nestihol ubrzdiť

„Podľa políciou dosiaľ nepotvrdených informácií náš autobus brzdil do kolóny a ten za ním nestačil zabrzdiť,“ povedal pre Novu hovorca FlixBusu Tomáš Beránek. Server iDNES.cz napísal, že podľa jednej z vyšetrovacích verzií polície mohol mať jeden z vodičov zdravotnú indispozíciu.

Televízia Nova uvádza, že na mieste zasahujú desiatky sanitiek a tri vrtuľníky.

„Vyslobodili sme 12 osôb. Je vyhlásený druhý stupeň poplachu. Na miesto vysielame psychologičku,“ uviedli hasiči.

Podľa Novy jeden z autobusov patril spoločnosti FlixBus, jej hovorca však bezprostredne nevedel povedať, o ktorú linku išlo.

