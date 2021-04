Zdroj: TASR/DPA 5 zlozvykov, ktoré vás oberajú o peniaze Nezarábate úplne najhoršie, ale stále máte pocit, že peniaze od vás odskakujú? Možno je to tým, že si v hlave držíte nesprávne vzorce myslenia. 6. apríl 2021 MI Ako ušetriť

6. apríl 2021 MI Ako ušetriť 5 zlozvykov, ktoré vás oberajú o peniaze Nezarábate úplne najhoršie, ale stále máte pocit, že peniaze od vás odskakujú? Možno je to tým, že si v hlave držíte nesprávne vzorce myslenia.

Zlozvyky sú staré zaužívané metódy, ktoré človeku krátkodobo uľavia, ale z dlhodobého hľadiska mu škodia. Veľmi často si ani neuvedomujete, že sa podľa nich správate. Neverili by ste, ako vás niektoré z nich oberajú o peniaze.

Výbornú sondu do našich finančných zlozvykov urobil portál The Skimm. Zhrnul päť spôsobov uvažovania, ktorým by ste sa určite mali vyhnúť, ak chcete mať na účte čo najviac peňazí.

To chce odvahu!

1. Zvyk je železná košeľa

Chodíte stále nakupovať do toho istého obchodu, pretože ho máte po ceste alebo blízko pri dome? Ste verní tej istej banke, tomu istému mobilnému operátorovi, či dodávateľovi energií celé roky bez toho, že by ste sa niekedy zaujímali o konkurenciu? To môže byť veľká chyba!

Ak sa skostnatene držíte starých návykov a zmlúv, ľahko sa môžete pripraviť o výhodnejšie ponuky konkurencie. Svet sa stále vyvíja a nové možnosti so sebou prinášajú aj nové výhody.

2. Len nikdy neprehrať

Psychológia to odhalila už dávno – trauma z prehry je intenzívnejšia ako radosť z výhry. Skrátka, ľudská myseľ sa tak veľmi snaží nestratiť niečo, čo už má, že radšej nepôjde do rizika, kde by mohla získať oveľa viac.

Vo svete financií to znamená, že tvrdohlavo odmietate starú osvedčenú pravdu – risk je zisk. Preto má stále väčšina sporiteľov v druhom pilieri peniaze uložené v garantovaných fondoch, hoci ich zhodnotenie je nižšie ako inflácia.

Samozrejme, to neznamená, že sa máte bezhlavo vrhnúť do akéhokoľvek rizika, aby ste zarobili. Úplne stačí nechať si poradiť od skutočne renomovaného odborníka a rozložiť vajíčka do viacerých košíkov.

3. Hlava v piesku

Málokto to prizná, ale väčšina ľudí si cielene zatvára oči i uši pred tým, čo nechcú vidieť, alebo počuť. Inými slovami, sústreďujeme sa len na tie informácie, ktoré nám dávajú za pravdu.

Čo to robí s vašimi peniazmi? Ak ste investor, možno sa necháte nachytať na „jedinečnú príležitosť zarobiť“ v rôznych zázračných schémach, ako bol BMG Invest a podobne.

A ak ste len obyčajný spotrebiteľ, možno si myslíte, že ak sa nebudete priebežne pozerať na stav vášho účtu alebo kreditky, tak sa nejakým zázrakom ten hlboký mínus zmení na plus.

Byť rozumný sa vyplatí

Každý človek má svoje slabiny a zlé dni, ktoré sa snaží riešiť, ako vie. Výsledkom však je, že často nechávate plný priechod vašim zlozvykom, ktoré vás oberajú o peniaze i budúce možnosti. Vezmite teda rozum do hrsti a zavrhnite staré chyby.

4. Nepočkám!

Chcete všetko hneď a neveríte, že aj zajtra je deň? Spríjemňovať si každodennú rutinu malými výdavkami vás z dlhodobého hľadiska oberá o veľké pôžitky (nehovoriac o mínusoch, do ktorých sa môžete dostať).

Trpezlivosť je matkou bohatstva. Ak si budete každý druhý deň robiť radosť nakupovaním drobných vecí za 5, 10, či 20 eur, ani si nevšimnete, kam sa vám rozkotúľa celá výplata.

Takto si nikdy nenašetríte na nič významnejšie, čo by mohlo váš život naozaj obohatiť. Či už je to investícia do malej nehnuteľnosti, štart podnikania, alebo členstvo v klubovom fitness centre, či vysnívaná dovolenka. Výber je len na vás.

5. Vždy s davom

Každý chce byť obľúbený a vychutnávať si uznanie. Je však rozdiel v tom, ako to dosiahnete a či to náhodou nie je len ilúzia.

Ak chcete získať uznanie tým, že budete mať vždy najnovší smartfón či najmodernejšie šaty, môže vás to stáť nemalé peniaze.

V konečnom dôsledku si však s takýmto márnivým prístupom môžete kupovať veci, ktoré nepotrebujete, alebo sa vám nehodia. A to neznie ako najmúdrejšie riešenie. Nezostanú vám potom peniaze na to, čo by vás skutočne obohatilo.

Článok vznikol v spolupráci s mobilným operátorom 4ka.

