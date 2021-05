Zdroj: TASR/Jakub Kotian Prekvapenie na politickej scéne! V čom sa Raši ZHODOL s poslancom OĽANO? COVID automat by sa mal zjednodušiť. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec György Gyimesi (OĽANO). Volá po tom aj Richard Raši z Hlasu-SD. 15. máj 2021 han Politika

Podľa Rašiho si je potrebné uvedomiť, že vydané vyhlášky sú mimoriadne komplikované a bežný človek už nemá šancu vedieť, ako sa má správať. Poukázal na to, že niektoré vyhlásenia sú veľmi mätúce.

„Mali by sme COVID automat zjednodušiť na tri základné úrovne,“ povedal Raši v relácii. Tvrdí, že sa je potrebné pozerať aj na veci, ktoré fungujú v susedných krajinách.

Gyimesi verí, že sa COVID automat zjednoduší, avšak podľa neho sa nedajú urobiť jednotné pravidlá na celom Slovensku. „Toto sme tu mali doteraz. Keď urobíme jednoduchšie pravidlá na regionálnom princípe, tak za to som. Ale nemôžeme povedať, že v tomto okrese alebo v tomto meste môžete robiť to a v tom druhom už nie, pretože incidencia prípadov a počet hospitalizovaných v nemocniciach je všade iná,“ vysvetlil.

Slovensko sa musí pripraviť aj na prípadnú tretiu vlnu epidémie, tvrdí Raši. Zákon o hospodárskej mobilizácii považuje za lepšie riešenie ako núdzový stav. „Je to lepšie riešenie, ale nie ideálne,“ povedal Raši.

Ďalšie výroky

Podľa Gyimesiho bol núdzový stav na Slovensku nevyhnutný, keďže druhá vlna pandémie postihla krajinu veľmi silno. Ako tvrdí, táto stratégia bola veľmi účinná, pretože chorých a mŕtvych mohlo byť oveľa viac. Podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD poznamenal, že by sa mal pripraviť špeciálny zákon, ktorý by sa zaoberal pandémiou. Podľa Gyimesiho sa nedá pripraviť zákon, ktorý by vyhovoval všetkým, pretože vždy zo zákona vypadnú niektoré segmenty.

Výzva k očkovaniu

Obaja poslanci vyzvali ľudí na očkovanie. Raši chce, aby sa ľudia mohli slobodne rozhodnúť o tom, akou vakcínou sa budú môcť dať zaočkovať vrátane ruskej vakcíny Sputnik. Člen hnutia OĽANO tvrdí, že množstvo ľudí sa chce dať zaočkovať práve ruskou vakcínou. „Nie som zástancom toho, aby bolo očkovanie povinné,“ uzavrel Gyimesi.

Zdroj: TASR