6. november 2020 Zo zahraničia Biden je o krok k víťazstvu: Vedie v kľúčových štátoch, veľké prepočítanie čaká Georgiu

Americký štát Georgia prepočíta všetky hlasy odovzdané v prezidentských voľbách USA.

Zdroj: TASR/AP

Kandidát Demokratickej strany na prezidenta USA Joe Biden prevzal v piatok vedenie v kľúčovom štáte Pensylvánia a naďalej vedie v Nevade, Arizone a Georgii. Úradujúci republikánsky prezident Donald Trump má náskok už len v štátoch Severná Karolína a Aljaška, informuje televízia CNN.

Biden vedie

V Pensylvánii (20 voliteľov), kde od utorka viedol Trump, má Biden aktuálne náskok o 5587 hlasov (0,1 percentuálneho bodu). Doteraz je tam spočítaných už viac ako 95 percent hlasov.

Ak by Biden vyhral v Pensylvánii, podľa CNN by už mal dosť voliteľov na to, aby sa stal 46. prezidentom Spojených štátov. V Nevade (6 voliteľov), kde doteraz spočítali 89 percent hlasov, Biden zatiaľ vedie o 11 438 hlasov, teda menej ako jeden percentuálny bod.

V štáte Arizone (11 voliteľov), kde je spočítaných 90 percent hlasov, Biden vedie o 1,6 percentu­álneho bodu so ziskom vyše 50 percent hlasov, zatiaľ čo Trump má 48,5 percenta.

V Severnej Karolíne (15 voliteľov), kde je spočítaných 95 percent hlasov, predstavuje Trumpov náskok 1,4 percenta. Šéf Bieleho Domu vedie aj na Aljaške (traja volitelia), a to o takmer 30 percent.

Podľa agentúry AP má Biden po víťazstve v Michigane, Wisconsine a Arizone už 264 voliteľských hlasov; na celkové víťazstvo vo voľbách je ich potrebných 270.

CNN však informuje, že sčítavanie hlasov v Arizone ešte nie je ukončené. Podľa tejto televízie má Biden 253 voliteľských hlasov, zatiaľ čo úradujúci republikánsky prezident Donald Trump získal 213 voliteľov.

Nechce si priznať porážku

Úradujúci prezident Spojených štátov Donald Trump nemá v úmysle priznať svoju porážku v prezidentských voľbách, informovala v piatok americká televízna stanica CNN s odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia Trumpovho volebného štábu.

Správa prišla po tom, ako Trumpov protikandidát, demokrat Joe Biden prevzal vedenie v kľúčovom štáte Pensylvánia, ktorý Trump potrebuje k víťazstvu. Trumpov štáb v piatok zároveň zverejnil vyhlásenie, v ktorom opäť bez udania dôkazov spochybnil legitimitu voličských hlasov zaslaných poštou, informuje agentúra AFP.

„Ako sme povedali 19. júla, o týchto voľbách rozhodne americký ľud. A vláda USA je viac než schopná ‚vyprevadiť‘ z Bieleho domu ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť,“ reagoval Bidenov volebný štáb, z ktorého vyhlásenia citala CNN.

Prezident Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome v noci na piatok vyhlásil, že ak sa berú do úvahy iba „legálne odovzdané hlasy“, tak v prezidentských voľbách „poľahky“ zvíťazil. Opätovne obvinil Demokratickú stranu, že sa snaží o volebný podvod v prospech svojho kandidáta Joea Bidena a z manipulácie obvinil i médiá, korporácie, veľké technologické spoločnosti a tiež prieskumné agentúry.

Zdroj: TASR