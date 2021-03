Zdroj: TASR/AP BIEDA slovenských futbalistov na Cypre: Nezmohli sa na gól a boli radi aj za REMÍZU! Slovenskí futbalisti remizovali vo svojom úvodnom zápase kvalifikácie MS 2022 s Cyprom 0:0. Na pôde outsidera boli napokon vďační, že neprehrali. 25. marec 2021 Milan Hanzel Futbal

V stredajšom dueli H-skupiny v Nikózii sa po sterilnom výkone nedokázali gólovo presadiť a od prehry ich výbornými zákrokmi zachránil brankár Martin Dúbravka.

Slováci vstúpili do siedmej kvalifikácie MS tretíkrát bez víťazstva v úvodnom zápase. V piatom vzájomnom súboji s Cyperčanmi si zapísali prvú remízu po predchádzajúcich troch víťazstvách a jednej prehre.

H-skupina, 1. kolo kvalifikácie MS 2022

Cyprus – SLOVENSKO 0:0

ŽK: Demetriou, Pittas (obaja Cyprus). Rozhodovali: Stavrev – Kostadinov, Petreski (všetci S. Mac.), bez divákov.

Cyprus: Demetriou – Antoniou, Laifis, Soteriou, Ioannou – Arymatas, Kastanos (66. Kyriakou), Kousoulos – Papoulis (72. Loizou), Sotiriou (90.+2 Ilia), Pit­tas

SLOVENSKO: Dúbravka – Pekarík, Škriniar, Hancko, Hubočan – Kucka, Hrošovský, Bero (78. Schranz) – Duda (84. Strelec), Boženík (60. Ďuriš), Rusnák (60. Greguš)

Prvý polčas

Prvý polčas futbalovou krásou vôbec neoplýval. Začalo sa síce v dobrom tempe, ale z oboch strán opatrne s dôrazom na snahu neurobiť chyby. Domáci hrali opticky aktívnejšie, postupne ale vypratali priestor a sformovaní v strede poľa do nepriepustnej hradby vyčkávali. Sem tam sa pokúsili vysokým presingom vyprovokovať súpera k chybe. Slováci hrali dosť stereotypne, pomaly, chýbala im dynamika a najmä rýchlosť v kombináciách.

Mohli však otvoriť skóre v 13. minúte, keď Duda vonkajškom skvele vysunul do čistej šance Rusnáka, jeho zakončenie ale nebolo dobré a brankár Demetriou vyrazil. Následnú dorážku Boženíka obrancovia zblokovali a Kucka vypálil veľmi nepresne. Na druhej strane si Dúbravka poradil so strelou z diaľky od Kousoulosa.

Hosťom chýbala väčšia agresivita či pokusy nábehmi rozleptať defenzívu Cyperčanov, hralo sa len medzi šestnástkami a do pokutového územia ani nebezpečných krídelných priestorov sa oba tímy vôbec nedostali. Slovákom bolestne chýbala kreatívnosť zraneného kapitána Hamšíka a pôsobili sterilne.

Druhý polčas

Ani prvé minúty druhého dejstva žiadnu zmenu v obraze hry nepriniesli. Boli to domáci, ktorí v 54. minúte predviedli peknú akciu, kombináciou sa dostali do šestnástky a len skvelý blok Pekaríka pri strele Pittasa zachránil hostí od inkasovania. Slovensko nedokázalo zvýšiť tempo ani v ďalšom priebehu, v jeho hre bolo stále viacero nepresností a zmenu nepriniesli ani striedania. Strely Ďuriša či Kucku a zopár nábehov za obranu domácich nemali nádej na úspech.

V 82. minúte vyslal bombu spoza šestnástky domáci kapitán Arymatas a prinútil Dúbravku k výbornému akrobatickému zákroku. Slovenský gólman následne zachránil spoluhráčov dvoma excelentnými zákrokmi v 88. minúte po dvoch hlavičkách Pittasa. Pri prvej reflexívne vyrazil loptu na roh, po ktorom ďalšie zakončenie aktívneho Pittasa vytiahol spod brvna.

V 90.+4 minúte však ale mohli Slováci predsa len strhnúť víťazstvo na svoju stranu, keď po akcii striedajúcich hráčov Ďuriš nacentroval na Schranza, ale ten tiesnený obrancom vo veľkej šanci asi zo štyroch metrov prestrelil.

Slová po remíze

Štefan Tarkovič, tréner SR: „Očakávali sme ťažký zápas, súper dobre bránil a bol maximálne motivovaný. To sme očakávali. V prvom polčase nám chýbala cirkulácia, nábehy, chýbalo mi, že ani súbojovo sme sa nedokázali súperovi vyrovnať. V útočnej fáze sa trápime. Nasadili sme hráčov, ktorí sa mali snažiť dostať sa za chrbát súpera. Dnes ale Cyprus predviedol dobrý výkon a netreba ho znižovať. Budú tu mať problémy aj iní súperi. Ale v ofenzíve to naozaj nebolo optimálne a čaká nás tu veľa práce. Taký je futbal. Čakajú nás ďalšie dva zápasy v nahustenom programe, ráno tu absolvujeme regeneračný tréning a skúsime nabrať fyzické a mentálne sily.“

Róbert Boženík, útočník SR: „Ťažko sa mi tento zápas hodnotí, je to ešte čerstvé. Všetci sme sklamaní. Súper hral zozadu a veľmi organizovane, bránil až s ôsmimi hráčmi. Nedostali sme ho vôbec pod tlak. Z našej strany to nebolo dobré. Bolo strašne ťažké dostať sa vpredu do šance, nemali sme nič okrem Ivanovej v úplnom závere. Chceli sme tu zvíťaziť a úspešne vstúpiť troma bodmi do kvalifikácie. Vedeli sme, že nás tu nečaká nič ľahké, mali nového trénera a hrali vzadu naozaj dobre. Nasledujúce dva zápasy budeme chcieť vyhrať.“

Juraj Kucka, kapitán SR: „Nevyšlo to. Ale každý dal do toho maximum a odmakali sme to. Dali sme to do toho srdce, nikomu sa nedá nič vyčítať. Už sa musíme pozerať smerom dopredu. V ofenzíve sme sa snažili, ale oni boli dobre organizovaní a dobre vykrývali priestory. Málo nám dovolili, nechceli sme riskovať a dôležité je, že sme neprehrali. Asi sme urobili maximum, čo bolo momentálne v našich silách a s tým ideme aj do ďalšieho zápasu, že chceme podať maximálny výkon.“

Peter Pekarík, obranca SR: „Do kvalifikácie sme chceli vstúpiť víťazne a získať tri dôležité body. Boli dobre organizovaní, hrali dobre v sústredenom bloku, šancí bolo málo. Tréneri nás na to pripravovali, ale nepodarilo sa nám prekonať ich. Chalanom teraz poprajeme, aby dobre zvládli ďalšie zápasy, aby sme mali maximum bodov. Verím, že domáce zápasy dobre zvládneme a opäť sa vrátime na víťaznú cestu.“

Zverenci reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča nastúpia v najbližšom kvalifikačnom stretnutí proti Malte v Trnave už v sobotu 27. marca a o ďalšie tri dni v utorok 30. marca opäť v Trnave proti Rusku.

Zdroj: TASR