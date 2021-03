5 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Bývalý tenista a poslanec KUČERA sa obul do Čaputovej: Čo robila celý rok? Odkaz pre hlavu štátu! Ten nechal na sociálnej sieti niekdajší špičkový tenista Karol Kučera, a teraz poslanec za OĽANO, prezidentke SR Zuzane Čaputovej. 24. marec 2021 Milan Hanzel Politika

24. marec 2021 Milan Hanzel Politika Bývalý tenista a poslanec KUČERA sa obul do Čaputovej: Čo robila celý rok? Odkaz pre hlavu štátu! Ten nechal na sociálnej sieti niekdajší špičkový tenista Karol Kučera, a teraz poslanec za OĽANO, prezidentke SR Zuzane Čaputovej.

Kučera zrejme nevydržal útoky na svojho straníckeho šéfa Igora Matoviča a na Facebooku hlave štátu „slušne“ naložil. Nasrdený poslanec dokonca chce, aby si prezidentka nastavila zrkadlo.

„Všetci sa pozerajú do zrkadla okrem pani prezidentky?“ uvádza Kučera a dáva niekoľko faktov, medzi ktoré patrí, že spoločne s Richardom Sulíkom spochybňovala celoplošné testovanie, väčšinu aj opatrenia, a že bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí nezvláda svoj post.

Čo napísal?

Tenista, ktorý to v roku 1998 dotiahol vo svetovom rebríčku na 6. miesto, vyčíta Čaputovej aj to, že sa stretávala s členmi vlády. „Po odchode Krajčího sme videli, ako na klavír chodia k pani prezidentke na striedačku pán Sulík, pani Remišová, dokonca pani ministerka Kolíková, čo tam asi robili? Bol u nej nakoniec aj Matovič, ktorému už vtedy chcela povedať, aby odstúpil ako sme sa dozvedeli. No, a napokon to pani prezidentka nevydržala a vyzvala pána premiéra, aby podal demisiu,“ stojí v Kučerovom príspevku na Facebooku.

„Čo vlastne celý rok robila pani prezidentka?“

Čakal pochvalu

Karol Kučera sa na záver zamyslel, prečo Zuzana Čaputová nepochválila vládu Igora Matoviča. „Naozaj si nepamätám, že by pochválila hocijaké nepopulárne rozhodnutie vlády. A v čase pandémie ich bolo treba spraviť veľa. Myslím si, že tak, ako všetci sú ochotní sa pozrieť do zrkadla z vládnych činiteľov, by tak mohla urobiť už aj pani prezidentka, lebo zrkadlo zrejme ešte neodpovedalo…“ uzavrel poslanec za OĽANO.

