29. máj 2024 ELA Magazín Lifestyle BITKA v Kollárovom HÁREME mamičiek: Na grilovačke si TRHALI vlasy, lietali päste Bývalý predseda parlamentu a šéf strany Sme rodina Boris Kollár si možno oddýchol od politiky, no od intríg matiek svojich detí rozhodne nie.

To, že medzi niektorými matkami Kollárových detí to vrie, je už známe. Najväčší konflikt a kydanie špiny jeden na druhého vedie multiotecko s Barborou Richterovou, s ktorou má dvoch synov.

Kollár a bývalá plavkyňa si vymieňajú nenávistné statusy na sociálnej sieti už nejaký ten čas. Richterová vedie vojnu aj s ďalšími matkami jeho detí. Najostrejšie je to medzi ňou a Kollárovou súčasnou partnerkou Laurou Vizváryovou.

Grilovačka skončila konfliktom

Podľa informácií Nového Času si bývalý politik pozval do svojej luxusnej vily viacero ľudí zo svojej početnej rodiny na nedeľnú grilovačku, ktorá však neskončila idylkou.

Tú mala narušiť práve Richterová spoločne s ďalšou mamičkou Vanessou Hrubovčákovou, ktoré vraj vstúpili do domu a neskôr vyprovokovali bitku s Vizváryovou. Tá nelenila a na obe podala trestné oznámenie.

Barbora s Vanessou nemali byť medzi pozvanými, no predsa prišli a mali vyvolávať konflikt. "Situácia eskalovala, keď mali Barbora s Vanessou vulgárne osočovať Lauru, iných ľudí v dome, ale aj Borisove deti, z ktorých malo jedno maloleté dostať panický atak… Barbora potiahla Lauru za vlasy a k incidentu sa pridala aj Vanessa, ktorá Lauru udrela do ruky a rebier. Zostali jej modriny,“ informuje o incidente Nový Čas.

„Že sa to stalo, potvrdiť môžem, ale nechcem sa k tomu podrobnejšie vyjadrovať. Mám znalosť, že to Laura rieši s právnikom, a preto do toho nechcem zasahovať vyjadreniami cez tlač,“ potvrdil konflikt Novému Času aj Kollár.

Nový Čas oslovil aj Richterovú, tá však na telefonáty nereagovala. Podľa denníka sa prípadom zaoberá polícia.

