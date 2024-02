13. február 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Zdá sa, že Boris Kollár je NEPOUČITEĽNÝ: O dva mesiace sa mu má narodiť ĎALŠIE dieťa! Koľko to má vlastne Boris Kollár detí? Je to neuveriteľné, no narodiť sa mu má ďalšie!

Bývalý predseda parlamentu Boris Kollár je známy ako multiotecko. Kollár, ktorý nedávno podstúpil transplantáciu vlasov v Istanbule, plodí deti rýchlosťou blesku a svojej povesti neostal nič dlžný.

Podľa najnovších informácií sa má stať otcom ďalšieho dieťaťa!

V minulosti jej to už vyšlo

Všetko mala zverejniť bývalá Kollárova partnerka Barbora Richterová v statuse na sociálnej sieti. Ako dodáva Čas.sk, už v minulosti sa ukázalo, že v súvislosti s novými prírastkami Kollára sa Richterová nezvykne mýliť.

Portál upriamuje pozornosť na to, že vlani informovala o dieťati, ktoré mu mala porodiť 25-ročná fitnesska Vanessa. Dohady neskôr potvrdila samotná mladá mamička.

Neuveriteľné odhalenie

V najnovšom statuse sa Richterová poriadne pustila do aktuálnej Kollárovej partnerky Laury Vizváryovej. Tá Borisovi porodila dieťa už vlani. V závere statusu plného drsných slov pridala šokujúce slová.

„Takže, odporúčam ti. Venuj sa svojim deťom, mamke, tatkovi, bratrancovi a tak… A pomaly sa baľte do pôrodnice. Dúfam, že budeš pri narodení ďalšieho bábätka, ktoré sa Borisovi narodí o dva mesiace so Žofiou a budeš mu oporou,“ napísala Richterová. O akú Žofiu ide, neuviedla, no status neskôr odstránila.

Nečakaný krok

Neskôr verejnosti a Kollárovi adresovala ďalší status, v ktorom sľúbila, že s útokmi na bývalého politika a jeho milenky končí.

„Neviem zmeniť s kým mám deti a ani nechcem. Lebo už by to neboli oni. Chceli sme ich obaja. Sú tu. Verím, že už to nebude dlho trvať a prídu pokojné dni, že všetko zlé pominie. Táto moja malá dudulka nič netuší, to je dobre, Artur je toho žiaľ súčasťou. Vidí a číta, ako na seba jeho rodičia, ktorých obidvoch ľúbi, kydajú, osočujú sa. Ľúbi svoju mamu a ľúbi aj svojho otca. Stojí v strede medzi nami dvoma. Aj keď sa nenávidíme, navždy sú to naše deti a na tom sa nič nezmení, lebo sa to nedá. Budem radšej ja tá, ktorá s tým skončí a Boris Kollár nech si kváka s milenkami koľko chce, nech si natáča videá v záhrade a rozpráva si, čo chce,“ napísala Richterová.

