Poriadne NECHUTNÉ! Boris Kollár otvorene opísal PERVERZNOSTI z jeho spálne

Boris Kollár je známy ako slovenský multiotecko. Počet jeho potomkov sa už onedlho ani nebude dať spočítať. Iba pred niekoľkými dňami dokonca jeho bývalá partnerka Barbora Richterová prezradila, že Kollár sa má už o dva mesiace opäť stať otcom. Mamičkou má byť istá Žofia. Bývalý predseda parlamentu je oficiálne spájaný so štrnástimi ženami, s ktorými má mať sedemnásť detí.

Poriadne sa odviazal

O Kollárovi tak je známe, že obľubuje ženy. Bývalý politik bol hosťom v najnovšej časti podcastu Fiki Unchained, za ktorým stojí kontroverzný Filip Sulík, syn Richarda Sulíka. Debata odhalila pikantné detaily z Kollárovej spálne.

Hoci je celý podcast spoplatnený, Sulík zverejnil ukážku rozhovoru, ktorá toho odhaľuje viac ako dosť.

Koľko mal žien?

Na otázku, aký je jeho bodycount (počet žien, ktoré mal v posteli), a či už prekročil štvorciferné číslo, Kollár odpovedal: „Určite!“

Boris je známy, že vyhľadáva ženy, ktorých vizáž upravili šikovné ruky plastického chirurga. Priznal však, že mal pomer aj s obéznou ženou. „Hej, hej. Ale že, no skriňu! Ale to bolo v Spojených štátoch,“ prezradil Kollár.

A aké to podľa neho bolo? „Akože sranda. Ja som to len zo zábavy vyskúšal,“ dodal.

Poriadne oplzlosti

„Ja mám také pravidlo, že ja vždy, neviem, či to robíš aj ty, že vždy dáš do nej najprv prst a zistíš, aká je situácia,“ pokračoval mladý Sulík v nechutnej debate. Na to Kollár so smiechom dodal: „Robím to aj ja. A tvárim sa veľmi nenápadne pri tom.“

Debata sa dostala aj na ženské ohanbie. „Čím je to väčšie, škaredšie, tak tým sa mi to viacej páči,“ šokoval Kollár Filipa Sulíka, ktorý tomu nemohol uveriť. „No jasné,“ dodal multiotecko.

Aký otec, taká dcéra?

U mladého Sulíka sa nedávno ocitla aj najstaršia Kollárova dcéra. Zdá sa, ze obaja nemajú problém rozprávať o sexe a intímnostiach. Filip nahral časť svojho uleteného podcastu s Alexandrou Horňákovou (22), a aj ona pred časom šokovala. Nielen že randí s indickým miliardárom, ale z jej úst vyšla téma sex akoby nič.

„Fiki“ sa na úvod Alexandry pýtal, či počula o historke so skleneným stolom a jej otcom. Zlé jazyky hovoria, ako Boris Kollár zvykne ležať pod skleneným stolom, zatiaľ čo niektorá z jeho mileniek čupí na stole a vykonáva veľkú potrebu. „Pripúšťaš to vôbec, na jedno percento, že by sa také niečo mohlo diať u vás, v pohodlí domova?,“ opýtal sa Filip.

„Absolútne nie. A vysvetlím aj prečo. Prvá vec, nemáme žiadny sklenený stôl, nikde,“ odvetila Kollárova dcéra s tým, že sklenený stôl jej otec nemá ani v kancelárii a ani na chate na Donovaloch.

V nechutnej téme pokračovala mladá dievčina sama od seba. S otcom, ako sa ukázalo, sa evidentne bavia ako chlap s chlapom. „Aj keď sme sa rozprávali o niektorých dievčatách, ktoré to robia v Dubaji, normálne sú za to zaplatené. To, čo si opisoval, ale bez skleneného stolu. Ako vykonávajú veľkú potrebu na nejakého Araba. Dostanú za to desať až pätnásťtisíc eur,“ dodala Saša.

