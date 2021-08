Zdroj: Facebook.com/Zuzana Čaputová - Slováci držia spolu - fan klub BLOKÁDA Bratislavy sa zatiaľ nekoná: Pred Prezidentským palácom je len PÁR protestujúcich Počasie im spravilo škrt cez rozpočet. Vo štvrtok ráno sa mal v Bratislave začať druhý veľký protest, na ktorom aktivisti avizovali blokádu hlavných dopravných ťahov. Situácia je zatiaľ pokojná. 5. august 2021 han Zo Slovenska

5. august 2021 han Zo Slovenska BLOKÁDA Bratislavy sa zatiaľ nekoná: Pred Prezidentským palácom je len PÁR protestujúcich Počasie im spravilo škrt cez rozpočet. Vo štvrtok ráno sa mal v Bratislave začať druhý veľký protest, na ktorom aktivisti avizovali blokádu hlavných dopravných ťahov. Situácia je zatiaľ pokojná.

Ulice hlavného mesta sa dnes majú zaplniť ľuďmi, ktorí chcú vyjadriť svoju nespokojnosť s aktuálnou pandemickou, spoločenskou či politickou situáciou na Slovensku. Po minulom týždni, kedy sa protestujúcim podarilo zablokovať niektoré cestné ťahy v centre mesta, boli tentoraz hlásené ešte väčšie blokády.

Po 9.00 bola situácia pokojná, čo zrejme spôsobil hustý dážď. Rovnako pokojne to vyzerá s dopravou. No podľa informácii Denníka N sa to v najbližšom čase môže zmeniť. „Po desiatej sa však očakáva, že prídu autobusy s protestujúcimi,“ uvádza portál spomínaného denníka.

Verejné zhromaždenia sú dnes ohlásené na dvoch miestach. Majú sa konať na Hodžovom námestí a Námestí slobody. Lenže, pred Prezidentským palácom je len niekoľko desiatok ľudí. Naopak, policajtov je v teréne oveľa viac ako býva bežne. Dôvodom boli aj početné príspevky na sociálnych sieťach, v ktorých sa horlivo riešila blokáda a demonštrácia v bratislavských uliciach.

Hlásil sa Kotleba

Ako sme vás informovali v tomto ČLÁNKU, ku protestujúcim sa pridal aj predseda Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba, ktorí ľudí dokonca vyzýval a pozýval do ulíc hlavného mesta. „Minulý štvrtok sa ukázalo, že len protest v uliciach Bratislavy cez pracovný deň má dosah na všetkých politikov, ktorí nás nútia totalitnými opatreniami sa očkovať. Hlavní aktivisti minulotýždňového protestu ma poprosili, aby som oznámil, že tento štvrtok sa koná druhá fáza blokády Bratislavy,“ hovoril Kotleba vo videu, ktoré zavesil na Facebook.

Zmeny v MHD

Vo štvrtok a piatok (6. 8.) sa mestská časť Staré Mesto z bezpečnostných dôvodov rozhodla uzavrieť Grasalkovičovu (Prezidentskú) záhradu. A zmenám a obmedzeniam sa nevyhlo ani MHD. Dopravný podnik Bratislava (DPB) sa pre avizované protesty rozhodlo odkloniť približne 11 autobusových a trolejbusových liniek MHD. Tie budú v prípade zablokovaných ulíc a križovatiek premávať po obchádzkových trasách. Povedal to hovorca DPB Martin Chlebovec.

Do ulíc vypraví dopravca tiež záložné vozidlá, vďaka ktorým sa majú posilniť jednotlivé spoje. „Premávku MHD bude koordinovať mimoriadne posilnený tím 15 dispečerov, a to priamo v teréne aj v centrále DPB,“ poznamenal Chlebovec.

> Celé dianie a SITUÁCIU sledujeme a budeme vás o tom priebežne informovať

