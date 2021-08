Zdroj: TASR/Dano Veselský Matovič sa pustil do štátnej úradníčky: "Slečinka" nazvala nezaočkovaných "TUPELAMI" Bývalý premiér Igor Matovič (OĽANO) si prostredníctvom sociálnej siete zobral na mušku vysokopostavenú štátnu úradníčku. Presnejšie jej vyjadrenia k očkovaniu, s ktorými nesúhlasí. 4. august 2021 Politika

4. august 2021 Politika Matovič sa pustil do štátnej úradníčky: "Slečinka" nazvala nezaočkovaných "TUPELAMI" Bývalý premiér Igor Matovič (OĽANO) si prostredníctvom sociálnej siete zobral na mušku vysokopostavenú štátnu úradníčku. Presnejšie jej vyjadrenia k očkovaniu, s ktorými nesúhlasí.

Minister financií Igor Matovič sa na Facebooku pustil do riaditeľky Odboru tvorby strategických zámerov ministerstva zdravotníctva Zuzany Vargovej.

„Hocičo som ochotný pochopiť, ale aby vysokopostavená štátna zamestnankyňa Ministerstva zdravotníctva (!) nazývala ľudí, ktorí sa na základe akýchkoľvek dôvodov doteraz nezaočkovali, tupelami (“Buď si tupelo a neočkuješ sa alebo nie si tupelo a očkuješ sa.”) je najabsurdnejšia očkovacia kampaň ministerstva vo svete,“ napísal líder OĽANO.

Reagoval tak status Zuzany Vargovej z 30. júla, v ktorom okrem iného písala „Tu bude niekto isto namietať, že bolo treba sa viac snažiť formovať. Veď iste, krajiny s lepšími kampaňami, jednoznačnými pokynmi a odvážnejšími politikmi majú lepšie výsledky. Na druhej strane, aby sa po tom, ako tu rok a pol všetci žijeme ako chuji pozatváraní, poizolovaní, orúškovaní, po tom, keď každý aspoň nepriamo poznal obeť covidu a o pandémii sa píše ešte aj na toaletnom papieri, sme sa hrali na to, že je to problém informovanosti, tak zas pardón. To ak vám po tomto celom nedoplo, tak ste tupelo.“

Bývalý premiér vysokopostavenú úradníčku nešetril: „Slečinka sa týmito siláckymi a tupými vyjadreniami síce veľmi zavďačí svojmu progresívnemu publiku, ALE nezaočkovaných ľudí k očkovaniu určite nezíska ani jedného.“

Matovič zároveň nepriamo vyzval ministra zdravotníctva na Vargovej odvolanie. „Verím, že pán minister zariadi, aby toto Tupelo viac nerobilo hanbu štátnej službe a pôjde kade ľahšie svinským krokom,“ dodal minister financií.

Odpoveď riaditeľky Odboru tvorby strategických zámerov z Ministerstva zdravotníctva SR na seba nenechala dlho čakať.

„Považujem za absolútne neprimerané, aby si minister iného rezortu dovolil vyzývať na odvolávanie štátneho zamestnanca za to, že prejavil názor. Je krajne nevhodné, aby boli úradníci vťahovaní do politických sporov a verejne napádaní politikmi. Pán Matovič má so zastrašovaním štátnych úradníkov bohaté skúsenosti a preto ma aj trocha mrzí, že mu nebudem môcť dokázať, že takú moc nemá,“ napísala Zuzana Vargová s tým, že pred niekoľkými týždňami mala na ministerstve zdravotníctva požiadať o skončenie pracovného pomeru dohodou „vzhľadom na plánované štúdium na Oxfordskej univerzite.“

